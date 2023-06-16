СБУ затримала учасника агентурної мережі ГРУ, який шпигував у Харкові

10:19 12 червня Київ, Україна

Провівши кілька етапів спеціальної операції, контррозвідка СБУ успішно нейтралізувала агентурну мережу ГРУ, яка діяла на території Харківщини.

В результаті оперативних дій був затриманий один з учасників ворожої групи, які найбільше приховуються. Затриманим виявився 52-річний мешканець Харкова, якого російське ГРУ завербувало на початку повномасштабного вторгнення. Його місія полягала в зборі розвідувальної інформації про військову оборону Харкова та прикордонних територіях області.



Решту трьох агентів із цієї групи співробітники СБУ викрили в серпні 2022-го і в лютому цього року. Серед них був «зв'язковий» військової розвідки росії.

За вказівками агресора затриманий шпигував за місцями тимчасового базування українських захисників, залучених до оборони східних кордонів України. Насамперед його цікавила кількість особового складу, наявне озброєння та точні координати підрозділів ЗСУ та Держприкордонслужби.



Також він фіксував напрямки руху української військової техніки та локації укріпрайонів та фортифікаційних споруд в області. Для цього об'їжджав місцевість та приховано фотографував українські об'єкти із прив'язкою до місцевості. Отримані відомості передавав через месенджер представнику російської військової розвідки, який перебував на території росії.



Щоб приховати «сліди» листування з агресором, зрадник відразу видаляв усі відправлені в ГРУ повідомлення. Проте контррозвідники Служби безпеки все одно викрили та задокументували підривну діяльність російського агента.



На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили зловмисника про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Наразі він перебуває під вартою. Продовжується розслідування щодо встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує довічне ув'язнення.