СБУ затримала учасницю ІД в Києві, яку розшукує Інтерпол

Співробітники СБУ затримали в Києві учасницю терористичної організації «Ісламська держава», яку розшукує Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол).
Про це повідомляє пресцентр СБУ в п'ятницю, 6 серпня.
За даними СБУ, зловмисниця - громадянка однієї з країн Центральної Азії, є активною учасницею терористичної організації «Ісламська держава». На своїй батьківщині жінка вербувала найманців для участі в збройних конфліктах на території Сирії.
Щоб легалізуватися в Україні і уникнути покарання на батьківщині, іноземка, на підставі подання завідомо неправдивих відомостей, отримала дозвіл на проживання.
Зараз до затриманої судом застосовано запобіжний захід у вигляді екстрадиційного арешту.
Операція щодо розшуку та затримання проводилася спільно зі Святошинським управлінням поліції в Києві.
За даними СБУ, зловмисниця - громадянка однієї з країн Центральної Азії, є активною учасницею терористичної організації «Ісламська держава». На своїй батьківщині жінка вербувала найманців для участі в збройних конфліктах на території Сирії.
Щоб легалізуватися в Україні і уникнути покарання на батьківщині, іноземка, на підставі подання завідомо неправдивих відомостей, отримала дозвіл на проживання.
Зараз до затриманої судом застосовано запобіжний захід у вигляді екстрадиційного арешту.
Операція щодо розшуку та затримання проводилася спільно зі Святошинським управлінням поліції в Києві.
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