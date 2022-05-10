СБУ затримала учасницю ІД в Києві, яку розшукує Інтерпол

12:37 06 серпня Київ, Україна

Співробітники СБУ затримали в Києві учасницю терористичної організації «Ісламська держава», яку розшукує Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол).
 
Про це повідомляє пресцентр СБУ в п'ятницю, 6 серпня.

За даними СБУ, зловмисниця - громадянка однієї з країн Центральної Азії, є активною учасницею терористичної організації «Ісламська держава». На своїй батьківщині жінка вербувала найманців для участі в збройних конфліктах на території Сирії.

Щоб легалізуватися в Україні і уникнути покарання на батьківщині, іноземка, на підставі подання завідомо неправдивих відомостей, отримала дозвіл на проживання.

Зараз до затриманої судом застосовано запобіжний захід у вигляді екстрадиційного арешту.

Операція щодо розшуку та затримання проводилася спільно зі Святошинським управлінням поліції в Києві.