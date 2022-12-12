СБУ затримала трьох навідниць ворожих ракет

15:47 12 грудня Київ, Україна

На Донеччині правоохоронці викрили ймовірних російських агентів, які наводили ракети на школи, пологові будинки та гуртожитки.



Про це повідомляє Служба безпеки України.



Контррозвідники виявили розгалужену агентурну мережу спецслужб росії, члени якої збирали дані про дислокацію та переміщення українських військових у Бахмуті та Торецьку.

Також підозрювані передавали росіянам локації електричних підстанцій та соціальних об'єктів, у тому числі шкіл, пологових будинків та студентських гуртожитків. Ці дані військові росії планували використовувати для ракетних ударів.

СБУ спрацювала на випередження й викрила, задокументувала злочинну діяльність та затримала учасників російської агентурної групи. Затримані – місцеві мешканки, яких так зване "МДБ ДНР" завербувало після початку повномасштабної війни. Вони отримали російські паспорти і планували втекти до росії.



Для збору інформації затримані особисто обходили територію населених пунктів та робили позначки на електронних картах. Потім дані передавали "зв'язному", який знаходиться у тимчасово окупованій Горлівці.



У ході обшуків за місцями знаходження підозрюваних правоохоронці виявили комп'ютерну техніку та мобільні телефони, паспорти росії. Трьом затриманим оголосили підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 ККУ).