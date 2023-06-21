СБУ затримала "сплячого" агента ФСБ, який планував атаки росії на електропідстанції

Служба безпеки України (СБУ) успішно затримала сплячого агента ФСБ росії, який готувався здійснити нові атаки російського агресора на електропідстанції у п'яти областях України.
За вказівками агресора, цей агент збирав інформацію про місцезнаходження ключових електропідстанцій у Харківській, Сумській, Полтавській, Донецькій та Луганській областях. Він також надавав окупантам відомості про приблизну напругу енергооб'єктів та рівень їхніх пошкоджень після ворожих обстрілів.
Метою розвідданих, які збирав цей російський агент, було підготуватися до нових та повторних повітряних ударів по електричних підстанціях з метою повного знеструмлення п'яти областей України. Зловмисника було затримано військовими контррозвідниками СБУ у Харкові під час виконання розвідувального завдання ФСБ.
За даними слідства, з'ясувалося, що цей співробітник регіонального підрозділу компанії "Укренерго" очолював групу, яка оптимізує та розраховує втрату електричної енергії.
Стало відомо, що російська спецслужба завербувала його задовго до початку повномасштабного вторгнення та перевела в режим "сплячого агента".
Після 24 лютого 2022 року ФСБ "активувала" цього агента та доручила йому розвідувально-підривну діяльність проти України. Для зв'язку з окупантами використовувалися попередньо підготовлені закриті канали електронного зв'язку. Отриману інформацію зрадник передавав окупантам через зв'язкового, який перебував у тимчасово окупованій Горлівці.
Під час обшуку в місці проживання затриманого було виявлено мобільний телефон, ноутбук та планшет із доказами його злочинної діяльності.
Слідчі Служби безпеки ознайомили його зі звинуваченням за статтею 28 частиною 2 та статтею 111 частиною 2 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
Наразі він перебуває під вартою. Розслідування продовжується для з'ясування всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує довічне ув'язнення. Спецоперацію проводили спільно зі слідчими СБУ у Харківській області за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури.
За вказівками агресора, цей агент збирав інформацію про місцезнаходження ключових електропідстанцій у Харківській, Сумській, Полтавській, Донецькій та Луганській областях. Він також надавав окупантам відомості про приблизну напругу енергооб'єктів та рівень їхніх пошкоджень після ворожих обстрілів.
Метою розвідданих, які збирав цей російський агент, було підготуватися до нових та повторних повітряних ударів по електричних підстанціях з метою повного знеструмлення п'яти областей України. Зловмисника було затримано військовими контррозвідниками СБУ у Харкові під час виконання розвідувального завдання ФСБ.
За даними слідства, з'ясувалося, що цей співробітник регіонального підрозділу компанії "Укренерго" очолював групу, яка оптимізує та розраховує втрату електричної енергії.
Стало відомо, що російська спецслужба завербувала його задовго до початку повномасштабного вторгнення та перевела в режим "сплячого агента".
Після 24 лютого 2022 року ФСБ "активувала" цього агента та доручила йому розвідувально-підривну діяльність проти України. Для зв'язку з окупантами використовувалися попередньо підготовлені закриті канали електронного зв'язку. Отриману інформацію зрадник передавав окупантам через зв'язкового, який перебував у тимчасово окупованій Горлівці.
Під час обшуку в місці проживання затриманого було виявлено мобільний телефон, ноутбук та планшет із доказами його злочинної діяльності.
Слідчі Служби безпеки ознайомили його зі звинуваченням за статтею 28 частиною 2 та статтею 111 частиною 2 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
Наразі він перебуває під вартою. Розслідування продовжується для з'ясування всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує довічне ув'язнення. Спецоперацію проводили спільно зі слідчими СБУ у Харківській області за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури.
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