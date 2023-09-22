СБУ затримала російську коригувальницю в Одеській області

Співробітники Служби безпеки України (СБУ) затримали російську коригувальницю, задіяну у підготовці ворожих атак на 9 стратегічно важливих об'єктів на Одещині.
Зловмисниця передавала окупантам координати зазначених об'єктів, включаючи укріпрайони Сил оборони, фортифікаційні споруди та ключові локації залізничного сполучення в регіоні. Її також звинуватили у спробах відстеження маршрутів польотів бойової авіації Збройних сил України.
Однак СБУ розкрила діяльність фігурантки ще на ранньому етапі розвідувальних дій та попередила українські збройні сили про можливі загрози повітряних атак з боку росії. У відповідь було вжито заходів для посилення безпеки зазначених об'єктів.
Співробітники СБУ заарештували підозрювану під час її спроби передачі нової розвідувальної інформації окупантам.
Таким чином, СБУ змогла запобігти потенційним повітряним атакам ворога на стратегічно важливі цілі в регіоні. За даними слідства, мешканка Чорноморська виявилася російською інформаторкою, яка підтримувала окупантів з початку повномасштабного вторгнення росії та активно діяла у заборонених соціальних мережах.
Жінка потрапила у поле зору іноземних спецслужб та була залучена до співпраці на користь країни-агресора.
Їй доручили завдання збирати розвідувальні дані щодо діяльності українських захисників у регіоні. Для цього вона регулярно використовувала маршрутне таксі, переміщуючись територією регіону та фіксуючи місцезнаходження та пересування українських військових.
Отримані відомості передавалися окупантам у вигляді текстових та голосових повідомлень, а також скріншотів електронних карт, на яких маркувалися українські військові об'єкти.
Під час проведення обшуку у затриманої вилучили мобільний телефон із переконливими доказами її зв'язку з агресорами.
Слідчі Служби безпеки поінформували жінку про підозру згідно зі статтею 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення зброї та боєприпасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ). Нині вона перебуває під вартою.
Розслідування продовжується з метою встановлення всіх обставин злочину. Зловмисниці загрожує до 12 років позбавлення волі.
Зловмисниця передавала окупантам координати зазначених об'єктів, включаючи укріпрайони Сил оборони, фортифікаційні споруди та ключові локації залізничного сполучення в регіоні. Її також звинуватили у спробах відстеження маршрутів польотів бойової авіації Збройних сил України.
Однак СБУ розкрила діяльність фігурантки ще на ранньому етапі розвідувальних дій та попередила українські збройні сили про можливі загрози повітряних атак з боку росії. У відповідь було вжито заходів для посилення безпеки зазначених об'єктів.
Співробітники СБУ заарештували підозрювану під час її спроби передачі нової розвідувальної інформації окупантам.
Таким чином, СБУ змогла запобігти потенційним повітряним атакам ворога на стратегічно важливі цілі в регіоні. За даними слідства, мешканка Чорноморська виявилася російською інформаторкою, яка підтримувала окупантів з початку повномасштабного вторгнення росії та активно діяла у заборонених соціальних мережах.
Жінка потрапила у поле зору іноземних спецслужб та була залучена до співпраці на користь країни-агресора.
Їй доручили завдання збирати розвідувальні дані щодо діяльності українських захисників у регіоні. Для цього вона регулярно використовувала маршрутне таксі, переміщуючись територією регіону та фіксуючи місцезнаходження та пересування українських військових.
Отримані відомості передавалися окупантам у вигляді текстових та голосових повідомлень, а також скріншотів електронних карт, на яких маркувалися українські військові об'єкти.
Під час проведення обшуку у затриманої вилучили мобільний телефон із переконливими доказами її зв'язку з агресорами.
Слідчі Служби безпеки поінформували жінку про підозру згідно зі статтею 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення зброї та боєприпасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ). Нині вона перебуває під вартою.
Розслідування продовжується з метою встановлення всіх обставин злочину. Зловмисниці загрожує до 12 років позбавлення волі.
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