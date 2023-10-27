СБУ затримала російського інформатора за участь у коригуванні ракетних атак

11:41 27 жовтня Київ, Україна





Затриманий зловмисник збирав розвідувальні дані для російських збройних сил про місцезнаходження українських військових та військових структур у Слов'янську, Лимані та прилеглих районах. Під час своїх місцевих розвідувальних місій він намагався виявити та фіксувати місце розташування українських контрольно-пропускних пунктів, оборонних споруд та опорних пунктів.



Російська сторона використовувала зібрані розвіддані для планування нових атак та коригування ударів по регіону за допомогою реактивної артилерії, безпілотних літальних апаратів та керованих авіабомб.



Співробітники СБУ виявили місцезнаходження цього ворожого інформатора та затримали його у його власному будинку. Під час затримання у нього вилучили мобільний телефон, який він використав для зв'язку та збору розвідувальної інформації на користь росії. Служба безпеки України (СБУ) заарештувала російського інформатора, який брав участь у коригуванні ракетних атак росії на міста Слов'янськ та Лиман, повідомила пресслужба СБУ.Затриманий зловмисник збирав розвідувальні дані для російських збройних сил про місцезнаходження українських військових та військових структур у Слов'янську, Лимані та прилеглих районах. Під час своїх місцевих розвідувальних місій він намагався виявити та фіксувати місце розташування українських контрольно-пропускних пунктів, оборонних споруд та опорних пунктів.Російська сторона використовувала зібрані розвіддані для планування нових атак та коригування ударів по регіону за допомогою реактивної артилерії, безпілотних літальних апаратів та керованих авіабомб.Співробітники СБУ виявили місцезнаходження цього ворожого інформатора та затримали його у його власному будинку. Під час затримання у нього вилучили мобільний телефон, який він використав для зв'язку та збору розвідувальної інформації на користь росії.

У ході розслідування встановлено, що цей помічник окупантів був місцевим жителем, і його завербували представники окупаційної влади через "зв'язкового" у жовтні поточного року. "Зв'язковим" виявився бойовик із терористичного угрупування "Донецька народна республіка" (ДНР), який вступив до лав російських окупаційних сил на початку повномасштабного вторгнення. Він підтримував контакт із затриманим через соціальну мережу "Одноклассники".



На основі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили обвинуваченого про підозру у скоєнні злочину відповідно до ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване розповсюдження інформації про рух, переміщення або розміщення Збройних сил України в умовах воєнного стану).



Наразі російський інформатор перебуває під вартою, і досудове розслідування продовжується для з'ясування всіх обставин злочину. Якщо його провину буде доведено, йому загрожує до 8 років позбавлення волі.