СБУ затримала російського агента, який готував ракетну атаку на Київ

Служба безпеки України (СБУ) затримала 23-річного мешканця Одеси, який допомагав російським військам готуватися до ракетного обстрілу Києва.
Зловмисник працював на російське головне управління генштабу росії (гру) і передавав ворогові розвідувальну інформацію про розташування українських військових об'єктів, а також про електропідстанції в Києві.
СБУ затримала зловмисника "на гарячому" під час відеозйомки військової бази ЗСУ. Він також встановив GPS-координати бази на електронній картці.
Зрадник співпрацював із російськими спецслужбами за гроші. Він розміщував резюме на спеціалізованих інтернет-платформах із пошуку підсобних робіт, і таким чином на нього вийшло гру.
Усю подальшу комунікацію здійснювали через месенджер. Для конспірації зрадник створив кілька анонімних облікових записів.
Під час обшуку за місцем проживання затриманого виявлено ноутбук та смартфон із доказами його розвідувально-підривної діяльності проти України.
Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув'язнення.
Зловмисник працював на російське головне управління генштабу росії (гру) і передавав ворогові розвідувальну інформацію про розташування українських військових об'єктів, а також про електропідстанції в Києві.
СБУ затримала зловмисника "на гарячому" під час відеозйомки військової бази ЗСУ. Він також встановив GPS-координати бази на електронній картці.
Зрадник співпрацював із російськими спецслужбами за гроші. Він розміщував резюме на спеціалізованих інтернет-платформах із пошуку підсобних робіт, і таким чином на нього вийшло гру.
Усю подальшу комунікацію здійснювали через месенджер. Для конспірації зрадник створив кілька анонімних облікових записів.
Під час обшуку за місцем проживання затриманого виявлено ноутбук та смартфон із доказами його розвідувально-підривної діяльності проти України.
Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув'язнення.
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