СБУ викрила псевдоміністра освіти у Мелітополі

Слідчі СБУ закрили розслідування щодо псевдокерівника міністерства освіти Запорізької області. Обвинувальний акт направлено до суду. Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Перебуваючи на посаді, жінка переформатувала освітню систему регіону під потреби країни-агресора.
Встановлено, що зловмисниця підписувала розпорядження, якими передавала на баланс міністерства внутрішніх справ росії будівлі українських навчальних закладів. Серед них – загальноосвітні школи та коледжі.
Надалі ворог використав їх для базування особового складу, військової техніки, озброєння та окупаційних угруповань.
Задокументовано, що саме вона передала підрозділам росгвардії навчальний корпус та гуртожиток одного із коледжів Мелітополя.
Також колаборантка "передала" загарбникам усі автомобілі та комп'ютерну техніку міського відділу освіти.
Крім того, ворожа поплічниця організувала масштабну агітаційну кампанію за "приєднання" регіону до росії. Під час масових заходів особисто закликала людей взяти участь у псевдореферендумі та проголосувати на користь кремля.
Під час проведення фейкового плебісциту вона намагалася примусово залучити місцевих освітян до незаконної діяльності "виборчих комісій". У разі незгоди - погрожувала "візитами" до застінок окупантів.
За даними слідства, колаборанткою є колишня директорка одного з навчальних закладів у Мелітополі, яка після захоплення міста вступила до лав місцевої "військово-цивільної адміністрації рф". Там її призначили керувати так званим "департаментом освіти", а згодом вона очолила "міністерство".
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність, добровільне зайняття громадянином України посади, пов'язаної з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій, у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території, у тому числі в окупаційній адміністрації держави-агресора) Кримінального кодексу України.
Наразі зловмисниця знаходиться на тимчасово окупованій території півдня України. Втім, співробітники СБУ встановили місце її перебування та здійснюють комплексні заходи щодо притягнення до відповідальності за злочини проти України.
Перебуваючи на посаді, жінка переформатувала освітню систему регіону під потреби країни-агресора.
Встановлено, що зловмисниця підписувала розпорядження, якими передавала на баланс міністерства внутрішніх справ росії будівлі українських навчальних закладів. Серед них – загальноосвітні школи та коледжі.
Надалі ворог використав їх для базування особового складу, військової техніки, озброєння та окупаційних угруповань.
Задокументовано, що саме вона передала підрозділам росгвардії навчальний корпус та гуртожиток одного із коледжів Мелітополя.
Також колаборантка "передала" загарбникам усі автомобілі та комп'ютерну техніку міського відділу освіти.
Крім того, ворожа поплічниця організувала масштабну агітаційну кампанію за "приєднання" регіону до росії. Під час масових заходів особисто закликала людей взяти участь у псевдореферендумі та проголосувати на користь кремля.
Під час проведення фейкового плебісциту вона намагалася примусово залучити місцевих освітян до незаконної діяльності "виборчих комісій". У разі незгоди - погрожувала "візитами" до застінок окупантів.
За даними слідства, колаборанткою є колишня директорка одного з навчальних закладів у Мелітополі, яка після захоплення міста вступила до лав місцевої "військово-цивільної адміністрації рф". Там її призначили керувати так званим "департаментом освіти", а згодом вона очолила "міністерство".
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність, добровільне зайняття громадянином України посади, пов'язаної з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій, у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території, у тому числі в окупаційній адміністрації держави-агресора) Кримінального кодексу України.
Наразі зловмисниця знаходиться на тимчасово окупованій території півдня України. Втім, співробітники СБУ встановили місце її перебування та здійснюють комплексні заходи щодо притягнення до відповідальності за злочини проти України.
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