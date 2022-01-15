СБУ затримала проросійських пропагандистів в Києві та Сумах

11:12 02 вересень Київ, Україна

Сьогодні, 2 вересня на офіційному сайті СБУ з'явилася інформація про діяльність проросійських інтернет-агітаторів. Злочинці вели пропаганду в Києві та Сумах.



"Слідство встановило, що киянин у власному акаунті в популярній соціальній мережі проводив інформаційно-пропагандистські акції у вигідному для РФ ракурсі. Він поширював інформацію із закликами до дій, спрямованих на зміну меж території та державного кордону України", - йдеться в повідомленні.



Лінгвістична експертиза показала, що ці матеріали містять публічні заклики, спрямовані на збудження основ національної безпеки.



Правоохоронці провели обшуки та вилучили комп'ютерне обладнання та мобільні пристрої, які містять докази шкоди, заподіяної інформаційній безпеці держави.



Слідчі СБУ повідомили зловмисникові про підозру у вчиненні злочину за статтею про посягання на територіальну цілісність і недоторканність України (ч.2 ст.110 КК України).



В той самий час в Сумах СБУ встановила інтернет-агітатора, який закликав до насильницької зміни конституційного ладу.



За даними слідства, чоловік тривалий час проживав у Росії. Повернувшись додому, він почав активно поширювати в забороненій в Україні соціальній мережі матеріали із закликами до повалення конституційного ладу та захоплення державної влади в Україні.



"Прихильник сепаратизму поширював матеріали антиукраїнських угруповань, пропагував ідеї "російського миру" і "російської весни", агітував за створення так званої "Новоросії" та підбурював українських військовослужбовців до антидержавних насильницьких дій", - наголошується в повідомленні.



При огляді комп'ютерної техніки пропагандиста правоохоронці виявили матеріали, що містять докази його протиправної діяльності.



Зловмиснику повідомили про підозру за статтею про дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади (ч.2 ст.109 КК України).



За обома фактами проводяться слідчі дії.