СБУ затримала поплічника ворога, який планував вибух на Черкащині

Багатоступінчаста спецоперація СБУ в регіоні завершилася арештом спільника російських сил, який збирав інформацію про розміщення українських сил оборони та мав намір атакувати залізничну інфраструктуру під час переміщення військової техніки.
Цю інформацію підтверджує офіційне повідомлення СБУ.
З метою виконання ворожого завдання зловмисник намагався придбати тротил.
Він також збирав дані про маршрути переміщення військової техніки, яку надають українські партнери.
Більше того, затриманий надавав російським окупантам інформацію про місцезнаходження систем протиповітряної оборони Збройних сил України в регіоні.
За передачу розвідувальних даних йому виплачували від 100 до 200 доларів на декілька персональних банківських карток.
Агенти СБУ затримали зловмисника "при спробі налагодження зв'язку" із російським куратором.
Завдяки цьому затриманню Служба безпеки запобігла терористичному акту проти Сил оборони та зупинила передачу секретної інформації ворогові.
За даними слідства, поплічником противника є житель Черкас, раніше засуджений за скоєння серйозного злочину.
Фігурант підтримував зв'язок з окупантами через анонімний чат, де публікував фотографії українських об'єктів, вказуючи їхнє розташування, та робив позначки на електронних картах.
Під час обшуку за місцем його проживання було вилучено мобільний телефон із доказами листування з агентом ворога, а також банківські картки, на які переказувалися гроші з росії.
Наразі слідчі СБУ ознайомили затриманого зі звинуваченнями. Суд ухвалив рішення про утримання під вартою без права на заставу. Розслідування продовжується для з'ясування всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 12 років позбавлення волі.
Цю інформацію підтверджує офіційне повідомлення СБУ.
З метою виконання ворожого завдання зловмисник намагався придбати тротил.
Він також збирав дані про маршрути переміщення військової техніки, яку надають українські партнери.
Більше того, затриманий надавав російським окупантам інформацію про місцезнаходження систем протиповітряної оборони Збройних сил України в регіоні.
За передачу розвідувальних даних йому виплачували від 100 до 200 доларів на декілька персональних банківських карток.
Агенти СБУ затримали зловмисника "при спробі налагодження зв'язку" із російським куратором.
Завдяки цьому затриманню Служба безпеки запобігла терористичному акту проти Сил оборони та зупинила передачу секретної інформації ворогові.
За даними слідства, поплічником противника є житель Черкас, раніше засуджений за скоєння серйозного злочину.
Фігурант підтримував зв'язок з окупантами через анонімний чат, де публікував фотографії українських об'єктів, вказуючи їхнє розташування, та робив позначки на електронних картах.
Під час обшуку за місцем його проживання було вилучено мобільний телефон із доказами листування з агентом ворога, а також банківські картки, на які переказувалися гроші з росії.
Наразі слідчі СБУ ознайомили затриманого зі звинуваченнями. Суд ухвалив рішення про утримання під вартою без права на заставу. Розслідування продовжується для з'ясування всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 12 років позбавлення волі.
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