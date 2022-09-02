СБУ затримала злочинну групу, яка викрадала людей на Львівщині

19:30 30 серпня Київ, Україна

СБУ нейтралізувала злочинну організацію, яка нібито займалася організацією добровільних батальйонів (добробат) Львівської області, але насправді зловмисники викрадали людей.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.



Угруповання діяло під виглядом одного з добровольчих формувань тероборони.



Спецслужба встановила факти викрадення, незаконного позбавлення волі та катувань людей.



Зловмисники також намагалися займатися рекетирством у результаті штучно створених конфліктних ситуацій. У разі несплати грошей вони застосовували до потерпілих психологічний тиск, насильство та загрози фізичної розправи.



До складу злочинної організації входило щонайменше шість місцевих жителів.



Співробітники СБУ затримали організатора та активних учасників злочинної організації під час здирництва грошей у потерпілого.



Шістьом зловмисникам на сьогодні повідомлено про підозри щодо чотирьох статей Кримінального кодексу.

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