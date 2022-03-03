СБУ затримала зрадника, причетного до ракетного обстрілу телевежі в столиці

20:13 03 березень Київ, Україна

Служба безпеки України затримала зрадника, причетного до ракетного обстрілу телевізійної вежі в Києві. Він наполегливо агітував розбомбити вежу, щоби зупинити трансляцію українських телеканалів.

Про це повідомляється в Telegram СБУ. Внаслідок обстрілу телевежі загинуло 5 мирних киян, а мовлення центральних телеканалів було припинено на короткий проміжок часу (щоб послухати аудіо, докрийте до кінця сторінки).

Слідчі СБУ працюють із підозрюваним та встановлюють усіх причетних до обстрілу.
"Зрадник понесе сувору відповідальність за свої дії і більше не зможе шкодити Україні та її громадянам", – запевнили у спецслужбі.