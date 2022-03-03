СБУ затримала зрадника, причетного до ракетного обстрілу телевежі в столиці

Служба безпеки України затримала зрадника, причетного до ракетного обстрілу телевізійної вежі в Києві. Він наполегливо агітував розбомбити вежу, щоби зупинити трансляцію українських телеканалів.
Про це повідомляється в Telegram СБУ. Внаслідок обстрілу телевежі загинуло 5 мирних киян, а мовлення центральних телеканалів було припинено на короткий проміжок часу (щоб послухати аудіо, докрийте до кінця сторінки).
Слідчі СБУ працюють із підозрюваним та встановлюють усіх причетних до обстрілу.
Про це повідомляється в Telegram СБУ. Внаслідок обстрілу телевежі загинуло 5 мирних киян, а мовлення центральних телеканалів було припинено на короткий проміжок часу (щоб послухати аудіо, докрийте до кінця сторінки).
Слідчі СБУ працюють із підозрюваним та встановлюють усіх причетних до обстрілу.
Нагадаємо, 1 березня окупанти обстріляли меморіальний комплекс Бабин Яр та телевежу.
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