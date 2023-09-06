Служба безпеки України (СБУ) затримала поплічника рашистів, який "передав" ворогові Херсонську філію Укрпошти.
Про це повідомляє пресслужба Служби безпеки України.
Ним виявився місцевий житель, який на період окупації обласного центру погодився очолити "юридичний відділ державного унітарного підприємства "пошта херсон" росії".
На цій "посаді" він виконував завдання місцевого гауляйтера Сальдо щодо "русифікації" місцевої дирекції АТ "Укрпошта".
Зокрема, фігурант розробив "документацію" для незаконної передачі російським загарбникам матеріальної бази Херсонської дирекції АТ "Укрпошта".
Крім того, він допомагав підключати окупаційні органи росії до місцевої системи поштового зв'язку.
Після звільнення Херсона зловмисник намагався переховуватися від правосуддя. Проте, співробітники СБУ все одно вирахували його та затримали.
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманого про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору).
Нині він перебуває під вартою. Продовжується розслідування. Зловмиснику загрожує до 12 років ув'язнення.
Про це повідомляє пресслужба Служби безпеки України.
Ним виявився місцевий житель, який на період окупації обласного центру погодився очолити "юридичний відділ державного унітарного підприємства "пошта херсон" росії".
На цій "посаді" він виконував завдання місцевого гауляйтера Сальдо щодо "русифікації" місцевої дирекції АТ "Укрпошта".
Зокрема, фігурант розробив "документацію" для незаконної передачі російським загарбникам матеріальної бази Херсонської дирекції АТ "Укрпошта".
Крім того, він допомагав підключати окупаційні органи росії до місцевої системи поштового зв'язку.
Після звільнення Херсона зловмисник намагався переховуватися від правосуддя. Проте, співробітники СБУ все одно вирахували його та затримали.
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманого про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору).
Нині він перебуває під вартою. Продовжується розслідування. Зловмиснику загрожує до 12 років ув'язнення.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі