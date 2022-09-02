СБУ затримала помічника нардепа, який хотів очолити окупаційну адміністрацію у разі захоплення Черкаської області

Правоохоронці затримали помічника чинного народного депутата, який бажав стати гауляйтером у разі окупації Черкаської області.
Про це повідомив представник Служби безпеки України Артем Дехтяренко.
Про це повідомив представник Служби безпеки України Артем Дехтяренко.
Як передбачає "Українська правда", йдеться про Олександра Замирайла - помічника народного депутата від колишньої "Опозиційної платформи - За життя" Василя Німченка.
Зокрема, чоловік стверджував, що війна, розв'язана рф в Україні - це громадянський конфлікт, заперечував завдання авіаударів росії по мирних містах і скоєння злочинів військовими росії і поширював фейки, що стосуються ЗСУ, а також обурювався обміном військовополонених.
Пізніше Замирайло намагався втекти за кордон та іммігрувати до США, але спецпризначенці його зловили напередодні виїзду.
Наразі йому повідомили про підозру за ч.1, ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу (виправдання, визнання правомірною, заперечення збройної агресії росії проти України, глорифікація її учасників).
Вирішується питання про обрання затриманому запобіжного заходу.
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