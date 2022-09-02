СБУ затримала помічника нардепа, який хотів очолити окупаційну адміністрацію у разі захоплення Черкаської області

16:04 03 серпня Київ, Україна

Правоохоронці затримали помічника чинного народного депутата, який бажав стати гауляйтером у разі окупації Черкаської області.



Про це повідомив представник Служби безпеки України Артем Дехтяренко.

«Чоловік не лише виправдовував російську агресію проти нашої держави, а й планував очолити окупаційну адміністрацію у Черкаській області, якби ворогові вдалося захопити регіон. Після повномасштабного вторгнення росії він не виходив зі складу ОПЗЖ , а активно залучав до політсили нових однодумців”, – зазначає Дехтяренко.

Як передбачає "Українська правда", йдеться про Олександра Замирайла - помічника народного депутата від колишньої "Опозиційної платформи - За життя" Василя Німченка.



Зокрема, чоловік стверджував, що війна, розв'язана рф в Україні - це громадянський конфлікт, заперечував завдання авіаударів росії по мирних містах і скоєння злочинів військовими росії і поширював фейки, що стосуються ЗСУ, а також обурювався обміном військовополонених.



Пізніше Замирайло намагався втекти за кордон та іммігрувати до США, але спецпризначенці його зловили напередодні виїзду.



Наразі йому повідомили про підозру за ч.1, ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу (виправдання, визнання правомірною, заперечення збройної агресії росії проти України, глорифікація її учасників).



Вирішується питання про обрання затриманому запобіжного заходу.