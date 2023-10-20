СБУ затримала чергового ворожого поплічника у Харківській області

Співробітники Служби безпеки України затримали ворожого поплічника, який після захоплення частини Харківської області добровільно пішов на співпрацю з окупантами.
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Фігурантом виявився колишній інженер Куп'янського управління магістральних газопроводів. Під час тимчасової окупації міста він підтримав російських загарбників та погодився очолити створене ворогом місцеве газорозподільне підприємство.
На цій посаді фігурант змушував своїх підлеглих рити траншеї та будувати інші фортифікаційні укріплення для окупантів. Крім того, він підказував командуванню російськими військами локації для замаскованого зберігання їхньої бронетехніки та боєприпасів на території району.
Також поплічник ворога брав участь у підготовці об'єктів окупаційних органів та військових угруповань рф до опалювального сезону минулого року. Після звільнення Куп'янська чоловік намагався «залягти на дно», щоб уникнути правосуддя. Проте співробітники СБУ встановили його місцезнаходження та затримали.
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору).
Вирішується питання про обрання фігуранту запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Триває розслідування щодо встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 12 років в'язниці.
Фігурантом виявився колишній інженер Куп'янського управління магістральних газопроводів. Під час тимчасової окупації міста він підтримав російських загарбників та погодився очолити створене ворогом місцеве газорозподільне підприємство.
На цій посаді фігурант змушував своїх підлеглих рити траншеї та будувати інші фортифікаційні укріплення для окупантів. Крім того, він підказував командуванню російськими військами локації для замаскованого зберігання їхньої бронетехніки та боєприпасів на території району.
Також поплічник ворога брав участь у підготовці об'єктів окупаційних органів та військових угруповань рф до опалювального сезону минулого року. Після звільнення Куп'янська чоловік намагався «залягти на дно», щоб уникнути правосуддя. Проте співробітники СБУ встановили його місцезнаходження та затримали.
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору).
Вирішується питання про обрання фігуранту запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Триває розслідування щодо встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 12 років в'язниці.
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