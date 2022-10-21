СБУ затримала миколаївського чиновника, який працював на російську агентуру

16:48 21 жовтня Київ, Україна





Начальник комунального підприємства "Миколаївська ритуальна служба" організував агентурну групу, яка активно передавала ворогові персональні дані військовослужбовців ЗСУ, СБУ , співробітників Нацполіції та обласної прокуратури, а також інформацію про дислокацію наших військ.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За інформацією відомства, він збирав також розвіддані про дислокацію та маршрути роботи підрозділів ЗСУ в регіоні.

«Іншим його завданням було інформування агресора про роботу об'єктів критичної інфраструктури Миколаєва та інші закриті питання, які обговорювалися на засіданнях міськради. Чиновник спробував залучити двох своїх підлеглих та ще двох жителів міста, зокрема, старшого уповноваженого ОВС», — йдеться у заяві.

Стосовно затриманого порушено справу за ч. 2 ст. 111 КК України - зрада, вчинена в умовах військового стану.



Також встановлено особу представника російської спецслужби, який координував діяльність російського відомства на території тимчасово окупованого Херсона.