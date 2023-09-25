СБУ затримала наркоторговця з кокаїном у шлунку на кордоні

Служба безпеки України (СБУ) провела затримання наркоторговця на кордоні України, який перевозив велику кількість кокаїну у своєму шлунку.
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
За даними СБУ, наркоторговці використовували спеціальні капсули для того, щоб приховати наркотики під час перевезення через кордон, проковтуючи їх. Такий метод дозволяв наркокур'єрам одночасно перевозити у шлунку до пів кілограма кокаїну, який, за оцінками СБУ, коштував майже 3,5 мільйона гривень.
Служба також повідомила, що контрабандний маршрут проходив через кілька європейських країн, а наркотики доставлялися до Одеси для подальшого продажу. Діяльність цього незаконного угруповання дозволяла його членам систематично отримувати мільйонні прибутки.
За даними розслідування, організаторами незаконного бізнесу були мешканка Сумщини та її спільник, який перебував в одній із країн Латинської Америки. Чоловік купував кокаїн і потім організовував його переправлення в Україну.
Одеський житель, згідно з інформацією СБУ, приймав контрабандний товар і потім знаходив наркодилерів для подальшого його збуту. Для перевезення наркотиків через кордон вони регулярно залучали наркокур'єрів, які отримували свою частку від кожної партії наркотиків. Подібних перевізників обирали з-поміж осіб, які звільнялися від військового призову і мали можливість вільно перетинати кордон.
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
За даними СБУ, наркоторговці використовували спеціальні капсули для того, щоб приховати наркотики під час перевезення через кордон, проковтуючи їх. Такий метод дозволяв наркокур'єрам одночасно перевозити у шлунку до пів кілограма кокаїну, який, за оцінками СБУ, коштував майже 3,5 мільйона гривень.
Служба також повідомила, що контрабандний маршрут проходив через кілька європейських країн, а наркотики доставлялися до Одеси для подальшого продажу. Діяльність цього незаконного угруповання дозволяла його членам систематично отримувати мільйонні прибутки.
За даними розслідування, організаторами незаконного бізнесу були мешканка Сумщини та її спільник, який перебував в одній із країн Латинської Америки. Чоловік купував кокаїн і потім організовував його переправлення в Україну.
Одеський житель, згідно з інформацією СБУ, приймав контрабандний товар і потім знаходив наркодилерів для подальшого його збуту. Для перевезення наркотиків через кордон вони регулярно залучали наркокур'єрів, які отримували свою частку від кожної партії наркотиків. Подібних перевізників обирали з-поміж осіб, які звільнялися від військового призову і мали можливість вільно перетинати кордон.
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