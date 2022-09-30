СБУ затримала на Донеччині диверсантів рф з угруповання "Мотороли"

11:05 30 вересня Київ, Україна

У ході стабілізаційних заходів у прифронтових районах сходу Служба безпеки викрила двох бойовиків так званої "ДНР". Їх затримали у Покровську Донецької області, куди вони приховано прибули для проведення розвідувально-підривної діяльності проти Сил оборони України.



Про це повідомляє Служба безпеки України.



У чоловіків вилучили посвідчення учасників незаконних збройних формувань та арсенал автоматичної зброї та боєприпасів, замаскованих у спеціально обладнаних схованках.



За даними слідства, затриманими виявилися двоє місцевих жителів, які у 2014 році приєдналися до лав терористичних угруповань "Схід" та "Слов'янська бригада". Під керівництвом ватажка з позивним "Моторола" вони брали активну участь у бойових діях проти українських військ поблизу Краматорська.

Також, перебуваючи у складі ворожих мінометних розрахунків, бойовики прикривали відступ зі слов'янських підрозділів терориста Стрєлкова.



До початку повномасштабного вторгнення росіяни "перекинули" обох чоловіків на підконтрольну українській владі територію регіону. Там вони перебували в режимі очікування подальших завдань від своїх російських кураторів і намагалися переховуватись серед місцевих жителів.

Проте співробітники СБУ спрацювали на випередження: встановили місцезнаходження та затримали чоловіків.



Серед іншого у них виявлено засоби зв'язку, які вони використовують для комунікації з представниками окупаційних угруповань.



Наразі затриманим повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі або терористичній організації) Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.