СБУ затримала шахрайку, яка обдурила понад 500 сімей бійців ЗСУ

Служба безпеки України (СБУ) затримала шахрайку, яка, вдаючи фахівця з пошуку постраждалих українських бійців, виманювала гроші з їхніх сімей.
Шахрайка створила в популярних соцмережах фейкові інтернет-групи під назвою "Пошук зниклих" та "Повертайся живим". Там вона пропонувала свої "детективні послуги" та зазначала номер власної банківської картки для перерахування коштів нібито для вирішення "поточних" питань щодо пошуку зниклих.
За суму до 7 тис. грн за одного військового шахрайка обіцяла його рідним відшукати українського захисника та надати їм інформацію про його місцезнаходження та фізичний стан. Але відразу після отримання суми вона "обривала" комунікацію з потерпілими, не надавши їм жодної інформації про їхніх родичів-військовослужбовців.
Таким чином шахрайка обдурила понад пів тисячі сімей на майже 2 млн грн.
Під час обшуків за адресою проживання фігурантки виявлено 20 мобільних телефонів, планшет та 64 sim-картки, які вона постійно змінювала для маскування угоди.
Наразі затриманій повідомлено про підозру за ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство) та взято під варту.
Продовжується розслідування для встановлення всіх обставин злочину та точної кількості ошуканих громадян.
Служба безпеки України застерігає: не слід надавати інформацію про полонених, незаконно позбавлених волі осіб та власні персональні дані неуповноваженим організаціям та особам, а також анонімним джерелам.
Шахрайка створила в популярних соцмережах фейкові інтернет-групи під назвою "Пошук зниклих" та "Повертайся живим". Там вона пропонувала свої "детективні послуги" та зазначала номер власної банківської картки для перерахування коштів нібито для вирішення "поточних" питань щодо пошуку зниклих.
За суму до 7 тис. грн за одного військового шахрайка обіцяла його рідним відшукати українського захисника та надати їм інформацію про його місцезнаходження та фізичний стан. Але відразу після отримання суми вона "обривала" комунікацію з потерпілими, не надавши їм жодної інформації про їхніх родичів-військовослужбовців.
Таким чином шахрайка обдурила понад пів тисячі сімей на майже 2 млн грн.
Під час обшуків за адресою проживання фігурантки виявлено 20 мобільних телефонів, планшет та 64 sim-картки, які вона постійно змінювала для маскування угоди.
Наразі затриманій повідомлено про підозру за ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство) та взято під варту.
Продовжується розслідування для встановлення всіх обставин злочину та точної кількості ошуканих громадян.
Служба безпеки України застерігає: не слід надавати інформацію про полонених, незаконно позбавлених волі осіб та власні персональні дані неуповноваженим організаціям та особам, а також анонімним джерелам.
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