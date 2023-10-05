СБУ затримала лідера кримінального угруповання у Вінницькій області

СБУ спільно з Нацполіцією нейтралізувала потужне злочинне угруповання, яке тероризувало жителів Вінницької області.
В результаті спецоперації затримано лідера банди – так званого «смотрящєго» по області, відомого кримінального авторитета на прізвисько «Комар».
Окрім нього, співробітники СБУ затримали ще двох учасників угруповання. Серед них – підсанкційний «кримінальний авторитет», який має вплив у кримінальному середовищі.
За даними слідства, зловмисники понад 10 років тероризували місцевих мешканців та «вибивали» з них гроші за неіснуючі борги. Бандити діяли з особливою жорстокістю та поступово поширювали свій злочинний вплив на території регіону.
Окрім нього, співробітники СБУ затримали ще двох учасників угруповання. Серед них – підсанкційний «кримінальний авторитет», який має вплив у кримінальному середовищі.
За даними слідства, зловмисники понад 10 років тероризували місцевих мешканців та «вибивали» з них гроші за неіснуючі борги. Бандити діяли з особливою жорстокістю та поступово поширювали свій злочинний вплив на території регіону.
Встановлено, що фігуранти створювали штучні конфліктні ситуації, а згодом вимагали великі суми грошей за «мирне» вирішення суперечок.
У разі відмови платити данину – учасники угруповання погрожували потерпілим та їхнім близьким насильством та фізичною розправою, а також знищенням приватного майна.
Задокументовано, як лідер банди «Комар» та його поплічники вимагали з місцевого підприємця 20 тис. доларів США та погрожували вбивством, якщо він не сплатить гроші.
Співробітники СБУ затримали зловмисників "на гарячому" під час передачі першої частини "данини" у розмірі 10 тис. американських доларів.
Під час обшуків за місцями проживання затриманих вилучено:
▪️ вогнепальну, травматичну та холодну зброю;
▪️ «боргові» розписки від потерпілих та чорнові записи з «обліком» сплачених грошей;
▪️ великі суми готівки, отримані злочинним шляхом;
▪️ мобільні телефони з доказами незаконних дій.
Наразі лідера банди та її активних учасників повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України (вимагання, вчинене організованою групою в умовах воєнного стану). Зловмисникам обрано запобіжний захід – утримання під вартою.
Зловмисникам загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.
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