СБУ затримала лідера кримінального угруповання у Вінницькій області

12:14 05 жовтня Київ, Україна

СБУ спільно з Нацполіцією нейтралізувала потужне злочинне угруповання, яке тероризувало жителів Вінницької області.

В результаті спецоперації затримано лідера банди – так званого «смотрящєго» по області, відомого кримінального авторитета на прізвисько «Комар».



Окрім нього, співробітники СБУ затримали ще двох учасників угруповання. Серед них – підсанкційний «кримінальний авторитет», який має вплив у кримінальному середовищі.



За даними слідства, зловмисники понад 10 років тероризували місцевих мешканців та «вибивали» з них гроші за неіснуючі борги. Бандити діяли з особливою жорстокістю та поступово поширювали свій злочинний вплив на території регіону.

Встановлено, що фігуранти створювали штучні конфліктні ситуації, а згодом вимагали великі суми грошей за «мирне» вирішення суперечок.



У разі відмови платити данину – учасники угруповання погрожували потерпілим та їхнім близьким насильством та фізичною розправою, а також знищенням приватного майна.

Задокументовано, як лідер банди «Комар» та його поплічники вимагали з місцевого підприємця 20 тис. доларів США та погрожували вбивством, якщо він не сплатить гроші.



Співробітники СБУ затримали зловмисників "на гарячому" під час передачі першої частини "данини" у розмірі 10 тис. американських доларів.



Під час обшуків за місцями проживання затриманих вилучено:

▪️ вогнепальну, травматичну та холодну зброю;

▪️ «боргові» розписки від потерпілих та чорнові записи з «обліком» сплачених грошей;

▪️ великі суми готівки, отримані злочинним шляхом;

▪️ мобільні телефони з доказами незаконних дій.



Наразі лідера банди та її активних учасників повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України (вимагання, вчинене організованою групою в умовах воєнного стану). Зловмисникам обрано запобіжний захід – утримання під вартою.



Зловмисникам загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.