СБУ затримала коригувальника російського ракетного удару по Краматорську

14:58 28 червня Київ, Україна





Про це було оголошено головою Служби безпеки України Василем Малюком. Фахівці контррозвідки СБУ були на "гарячому сліді" та змогли затримати агента російських спецслужб, який здійснював корекцію ракетного удару на кафе, розташованому в центрі Краматорська 27 червня.Про це було оголошено головою Служби безпеки України Василем Малюком.

"Агента з росії буде притягнуто до відповідальності перед українським судом. Це затримання також є сигналом для всіх інших коригувальників і зрадників, які служать ворогові. Запам'ятайте: покарання неминуче! Подібним образом організатори військових злочинів, представники путінського режиму, обов'язково відповідатимуть перед міжнародним трибуналом. Ми постійно працюємо над юридичними аспектами та збираємо докази для міжнародних судів. Разом із нашими колегами із Сил оборони, співробітники СБУ щодня докладають максимальних зусиль, щоб помститися ворогові за всі страждання, які росія завдала нашій землі. Ми продовжуватимемо боротися до остаточної перемоги!” - заявив Василь Малюк, голова СБУ.

Слідство встановило, що затриманий коригувальник є "розконсервованим" агентом головного управління генштабу російських збройних сил (відомого як ГРУ). У ході своєї місії 27 червня йому було доручено перевірити, чи працює вказане кафе та зафіксувати наявність відвідувачів.



Для виконання цього ворожого завдання агент ГРУ зробив прихований відеозапис закладу та припаркованих поряд автомобілів. Потім він передав отриманий файл російській військовій розвідці.



Отримавши цю інформацію, російські загарбники здійснили ракетний удар по кафе, де були присутні мирні жителі.



За даними слідства, ворожим агентом виявився мешканець Краматорська, працівник місцевого газотранспортного підприємства.



Раніше цю людину вдалося завербувати російському ГРУ віддалено, а під час повномасштабного вторгнення її "активували" і доручили збирати розвідувальні дані про бази та пересування Сил оборони у Слов'янську та Краматорську.



Також він мав передавати інформацію про місцезнаходження важливої місцевої інфраструктури та місць, де є скупчення цивільного населення.



На цей момент вживаються всі необхідні заходи для з'ясування всіх обставин злочину та притягнення фігуранта та інших причетних осіб до відповідальності.