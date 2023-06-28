СБУ затримала коригувальника російського ракетного удару по Краматорську

Фахівці контррозвідки СБУ були на "гарячому сліді" та змогли затримати агента російських спецслужб, який здійснював корекцію ракетного удару на кафе, розташованому в центрі Краматорська 27 червня.
Про це було оголошено головою Служби безпеки України Василем Малюком.
Про це було оголошено головою Служби безпеки України Василем Малюком.
Слідство встановило, що затриманий коригувальник є "розконсервованим" агентом головного управління генштабу російських збройних сил (відомого як ГРУ). У ході своєї місії 27 червня йому було доручено перевірити, чи працює вказане кафе та зафіксувати наявність відвідувачів.
Для виконання цього ворожого завдання агент ГРУ зробив прихований відеозапис закладу та припаркованих поряд автомобілів. Потім він передав отриманий файл російській військовій розвідці.
Отримавши цю інформацію, російські загарбники здійснили ракетний удар по кафе, де були присутні мирні жителі.
За даними слідства, ворожим агентом виявився мешканець Краматорська, працівник місцевого газотранспортного підприємства.
Раніше цю людину вдалося завербувати російському ГРУ віддалено, а під час повномасштабного вторгнення її "активували" і доручили збирати розвідувальні дані про бази та пересування Сил оборони у Слов'янську та Краматорську.
Також він мав передавати інформацію про місцезнаходження важливої місцевої інфраструктури та місць, де є скупчення цивільного населення.
На цей момент вживаються всі необхідні заходи для з'ясування всіх обставин злочину та притягнення фігуранта та інших причетних осіб до відповідальності.
Для виконання цього ворожого завдання агент ГРУ зробив прихований відеозапис закладу та припаркованих поряд автомобілів. Потім він передав отриманий файл російській військовій розвідці.
Отримавши цю інформацію, російські загарбники здійснили ракетний удар по кафе, де були присутні мирні жителі.
За даними слідства, ворожим агентом виявився мешканець Краматорська, працівник місцевого газотранспортного підприємства.
Раніше цю людину вдалося завербувати російському ГРУ віддалено, а під час повномасштабного вторгнення її "активували" і доручили збирати розвідувальні дані про бази та пересування Сил оборони у Слов'янську та Краматорську.
Також він мав передавати інформацію про місцезнаходження важливої місцевої інфраструктури та місць, де є скупчення цивільного населення.
На цей момент вживаються всі необхідні заходи для з'ясування всіх обставин злочину та притягнення фігуранта та інших причетних осіб до відповідальності.
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