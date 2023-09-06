СБУ затримала коригувальницю повітряних атак по Харкову

11:18 05 вересня Київ, Україна





Щоб скоригувати ворожу атаку росії, фігурантка сфотографувала себе на тлі промислового об'єкту з прив'язкою до місцевості та відправила фото агресору.



Зловмисницею виявилася працівниця постраждалого підприємства, яку



Після 24 лютого минулого року на неї вийшов представник російської спецслужби та поставив завдання передавати йому геолокацію українських захисників та критичну інфраструктуру у місті.



Для комунікації вони використовували популярний месенджер, а для конспірації жінка постійно змінювала мобільні телефони.



Для передачі координат українських об'єктів фігурантка робила навпроти них «селфі», потім відправляла фото у ФСБ і після цього одразу видаляла СБУ затримала ще одну російську інформаторку, яка коригувала російські повітряні атаки по Харкову. Саме за її координатами влітку 2022 року загарбники завдали ракетного удару по виробничих цехах місцевого заводу енергетичної галузі України.Щоб скоригувати ворожу атаку росії, фігурантка сфотографувала себе на тлі промислового об'єкту з прив'язкою до місцевості та відправила фото агресору.Зловмисницею виявилася працівниця постраждалого підприємства, яку ФСБ залучила до співпраці під час її поїздки до москви ще до початку повномасштабного вторгнення росії.Після 24 лютого минулого року на неї вийшов представник російської спецслужби та поставив завдання передавати йому геолокацію українських захисників та критичну інфраструктуру у місті.Для комунікації вони використовували популярний месенджер, а для конспірації жінка постійно змінювала мобільні телефони.Для передачі координат українських об'єктів фігурантка робила навпроти них «селфі», потім відправляла фото у ФСБ і після цього одразу видаляла

знімки з телефону.

Щоб замаскувати підривну діяльність на користь ФСБ, їхня поплічниця активно публікувала в соцмережах власні коментарі, в яких демонстративно критикувала військово-політичне керівництво росії.



Однак їй це не допомогло. Співробітники СБУ затримали зловмисницю під час виконання нею нового ворожого розвідзавдання. Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує до 12 років ув'язнення.