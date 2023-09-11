СБУ затримала контрактника Нацгвардії, агента ФСБ, який готував атаки по Києву

Служба безпеки України (СБУ) затримала ще одного агента фсб рф у Києві. Цей агент займався підготовкою можливих нових повітряних атак росії по об'єктах критичної інфраструктури столиці України.
Про це повідомила пресслужба Служба безпеки України.
Затриманий є контрактником однієї з військових частин Національної гвардії України, якого фсб завербувала в січні поточного року. Для залучення його до співпраці з російською спецслужбою, фсб використала свого резидента, колишнього військовослужбовця Національної гвардії, який після звільнення за станом здоров'я переїхав за кордон і почав працювати на фсб.
Резидент, перебуваючи за межами України, давав вказівки своєму агенту в Києві, включно із завданням збору геолокацій теплових електростанцій у столиці. Також фсб цікавили відомості про технічний стан енергетичних об'єктів і рівень їхнього захисту з боку Сил оборони України.
Російський агент передавав усю зібрану інформацію резиденту з використанням месенджера у вигляді фотографій з описом систем охорони. За кожне успішно виконане завдання обидва фігуранти отримували винагороду від 100 до 1 тисячі доларів США від свого "куратора" з фсб, залежно від складності завдання і важливості отриманої інформації.
Відомості про діяльність агентів були спрямовані окупантам, ймовірно, з метою підготовки нових повітряних ударів по Києву в період холодів.
Затримання російського агента відбулося внаслідок багатоетапної спецоперації СБУ, коли він виконував завдання для російських спецслужб. Під час обшуку за його місцем проживання в Києві було виявлено комп'ютерну техніку та мобільний телефон із доказами його розвідувальної діяльності на користь росії.
Обох фігурантів поінформували про підозру за статтями Кримінального кодексу України, пов'язаними з державною зрадою в умовах воєнного стану, і затримали. Агенту фсб загрожує довічне позбавлення волі.
Про це повідомила пресслужба Служба безпеки України.
Затриманий є контрактником однієї з військових частин Національної гвардії України, якого фсб завербувала в січні поточного року. Для залучення його до співпраці з російською спецслужбою, фсб використала свого резидента, колишнього військовослужбовця Національної гвардії, який після звільнення за станом здоров'я переїхав за кордон і почав працювати на фсб.
Резидент, перебуваючи за межами України, давав вказівки своєму агенту в Києві, включно із завданням збору геолокацій теплових електростанцій у столиці. Також фсб цікавили відомості про технічний стан енергетичних об'єктів і рівень їхнього захисту з боку Сил оборони України.
Російський агент передавав усю зібрану інформацію резиденту з використанням месенджера у вигляді фотографій з описом систем охорони. За кожне успішно виконане завдання обидва фігуранти отримували винагороду від 100 до 1 тисячі доларів США від свого "куратора" з фсб, залежно від складності завдання і важливості отриманої інформації.
Відомості про діяльність агентів були спрямовані окупантам, ймовірно, з метою підготовки нових повітряних ударів по Києву в період холодів.
Затримання російського агента відбулося внаслідок багатоетапної спецоперації СБУ, коли він виконував завдання для російських спецслужб. Під час обшуку за його місцем проживання в Києві було виявлено комп'ютерну техніку та мобільний телефон із доказами його розвідувальної діяльності на користь росії.
Обох фігурантів поінформували про підозру за статтями Кримінального кодексу України, пов'язаними з державною зрадою в умовах воєнного стану, і затримали. Агенту фсб загрожує довічне позбавлення волі.
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