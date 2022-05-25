СБУ затримала комерсанта на хабарі чиновникам в 2 млн гривень

12:16 22 грудня Киев, Украина

«Багатоходівкам» новоявленого Остапа Бендера прийшов кінець. Служба безпеки України розкрила схеми чорного комерсанта, який поплутав державні тендери з грою в наперсток. Він погорів на тому, що спробував дати великий хабар чиновникам одного з державних підприємств, підпорядкованих Міністерству молоді і спорту, за протиправну зміну умов тендерів. Про це повідомляє СБУ у вівторок, 22 грудня.

"Оперативники спецслужби задокументували факт, що бізнесмен був учасником і переможцем багатьох конкурсів на постачання продукції для потреб національних збірних України. Однак його товари не відповідали якісним характеристикам, або він не міг вчасно забезпечити постачання. Загальна сума неправомірної вигоди, яку він запропонував чиновникам за "заплющування очей", склала понад 2 млн гривень", - йдеться в повідомленні.

Співробітники спецслужби встановили, що зловмисник також використовував механізм так званого "тендерного тролінгу".

"Підконтрольні ділку комерційні структури брали участь в конкурсних торгах з аномально низькими ціновими пропозиціями. Але, фактично, організатор взагалі не мав товарів, які були предметом закупівель. Потім комерсант виходив на легальних виробників продукції, у яких він виграв тендер, і пропонував продати йому продукцію за цінами нижче собівартості. В інших випадках зловмисник пропонував "відкупитися" від нього за відмову від перемоги в торгах"- додали в СБУ.

В рамках розпочатого кримінального провадження правоохоронці затримали фігуранта і його спільника при спробі передати чиновникам пакет фальсифікованої документації. Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру за статтею про хабарництво (ч.3 ст.369 КК України). Триває досудове слідство.

Раніше стало відомо, що в Києві при будівництві тенісного центру викрали 20 млн гривень. Були підроблені акти приймання виконаних будівельних робіт, довідка про їхню вартість та витрати.