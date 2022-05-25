СБУ затримала комерсанта на хабарі чиновникам в 2 млн гривень

«Багатоходівкам» новоявленого Остапа Бендера прийшов кінець. Служба безпеки України розкрила схеми чорного комерсанта, який поплутав державні тендери з грою в наперсток. Він погорів на тому, що спробував дати великий хабар чиновникам одного з державних підприємств, підпорядкованих Міністерству молоді і спорту, за протиправну зміну умов тендерів. Про це повідомляє СБУ у вівторок, 22 грудня.
Співробітники спецслужби встановили, що зловмисник також використовував механізм так званого "тендерного тролінгу".
В рамках розпочатого кримінального провадження правоохоронці затримали фігуранта і його спільника при спробі передати чиновникам пакет фальсифікованої документації. Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру за статтею про хабарництво (ч.3 ст.369 КК України). Триває досудове слідство.
Раніше стало відомо, що в Києві при будівництві тенісного центру викрали 20 млн гривень. Були підроблені акти приймання виконаних будівельних робіт, довідка про їхню вартість та витрати.
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