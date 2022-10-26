СБУ затримала колаборантку, яка очолювала окупаційну «роспошту» на Харківщині

11:46 26 жовтня Київ, Україна

У ході стабілізаційних заходів у звільнених районах Харківської області правоохоронці встановили місцезнаходження та затримали ще одну ймовірну поплічницю окупантів. Під час захоплення частини регіону вона добровільно приєдналася до лав окупаційної адміністрації, де очолила місцеву пошту, створену загарбниками.



Про це повідомили у Службі безпеки України.



За даними слідства, ймовірною поплічницею окупантів виявилася колишня працівниця регіонального підрозділу акціонерного товариства поштового зв'язку. На початку повномасштабного вторгнення вона підтримала загарбників, за що отримала від них "посаду" у новостворених окупаційних органах.



Для "запуску" поштових відділень у тимчасово захоплених містах підозрювана намагалася відновити зв'язок зі своїми колишніми колегами, які виїхали за межі області. Саме від них планувалося отримати електронні ключі доступу до систем адміністрування та баз даних абонентів.



Вона закликала інших поштових працівників добровільно переходити на бік ворога та передавати на баланс росії державне майно Укрпошти.





Як зазначають у СБУ , незабаром після призначення жінка обікрала одне з міських відділень Укрпошти та передала окупантам майже 2 мільйони гривень, сплачених громадянами за послуги державного підприємства.

Крім того, вона виконувала завдання щодо формування підконтрольної рф поштової мережі в містах Балаклія та Ізюм.



Після звільнення регіону підозрювана намагалася ховатися. Втім, співробітники СБУ своєчасно викрили її.



Затриманій повідомили про підозру за ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.



Санкція статті передбачає покарання до 10 років ув'язнення.