СБУ затримала іноземця, який обманув громадян на мільйон доларів США

16:28 29 червня Київ, Україна

Співробітники СБУ затримали 32-річного громадянина Молдови, який ховався в Україні від кримінальної відповідальності за вчинення шахрайства в особливо великих розмірах.

Чоловік обдурив майже на мільйон доларів десятки своїх співвітчизників, в тому числі пенсіонерів та батьків хворих дітей, повідомляє СБУ у вівторок, 29 червня.



Зазначено, що протягом 2013-2015 років чоловік обдурив майже на мільйон доларів десятки своїх співвітчизників, в тому числі пенсіонерів та батьків хворих дітей, які збирали гроші на лікування.



У квітні 2016 року молдавське правосуддя визнало його винним у скоєнні цього злочину і засудило до 15 років позбавлення волі.



32-річний іноземець переховувався на території України. Він використовував український паспорт і постійно змінював місце проживання.



Співробітники СБУ затримали злочинця поблизу місця його тимчасового проживання в Дніпрі. Зараз вирішується питання про застосування до затриманого екстрадиційного арешту.



Правоохоронці перевіряють можливу причетність іноземця до скоєння аналогічних злочинів на території України.