СБУ затримала інформаторку Росії в Донецькій області: шпигунила за ЗСУ

Контррозвідка СБУ затримала інформаторку РФ, яка намагалася виявити у Слов'янську локації сил оборони України та навести по них російські удари.
Найбільше ворога цікавили маршрути переміщення артилерії ЗСУ, у тому числі реактивних систем залпового вогню, задіяних у контрнаступі під Бахмутом.
Щоб відслідковувати переміщення українських військ, фігурантка облаштувала у своїй квартирі своєрідний «наглядовий пункт». Інформацію передавала на один із прокремлівських телеграм-каналів, який адмініструють представники російських спецслужб.
Внаслідок контрдиверсійних заходів співробітники СБУ затримали зловмисницю.
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру за ч. 2 ст.. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойові припаси в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ).
В даний час вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Зловмисниці загрожує до 8 років ув'язнення.
Найбільше ворога цікавили маршрути переміщення артилерії ЗСУ, у тому числі реактивних систем залпового вогню, задіяних у контрнаступі під Бахмутом.
Щоб відслідковувати переміщення українських військ, фігурантка облаштувала у своїй квартирі своєрідний «наглядовий пункт». Інформацію передавала на один із прокремлівських телеграм-каналів, який адмініструють представники російських спецслужб.
Внаслідок контрдиверсійних заходів співробітники СБУ затримали зловмисницю.
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру за ч. 2 ст.. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойові припаси в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ).
В даний час вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Зловмисниці загрожує до 8 років ув'язнення.
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