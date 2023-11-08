СБУ затримала інформаторку російських спецслужб у Донецькій області

Контррозвідка Служби безпеки України виявила та затримала ще одну інформаторку російських спецслужб, яка діяла поблизу передової на території Донецької області. Жінка збирала розвідувальні дані про дислокацію та переміщення українських збройних сил, особливо тих, які брали участь у контрнаступальних операціях у районі Бахмута.
Про це повідомила СБУ.
Її основним завданням було встановлення координат вогневих позицій ствольної та реактивної артилерії Збройних сил України, включно з артилерійськими системами HIMARS. Також інформаторка цікавилася напрямками польотів військової авіації та маршрутами руху важкої бронетехніки українських військ.
За даними слідства, жінка проводила розвідувальну діяльність на території свого місця проживання, на околицях міста Костянтинівка. Вона спостерігала за переміщенням військової техніки ЗСУ та збирала інформацію, вдаючи, що веде побутові бесіди зі знайомими.
Отримані дані передавалися в чотири телеграм-канали, які були створені російськими спецслужбами для моніторингу розташування українських збройних сил.
Співробітники Служби безпеки задокументували дії інформаторки та затримали її у місці проживання. У неї вилучили мобільний телефон, який вона використовувала для передачі розвідданих агресору.
Розслідування встановило, що жінка почала підписуватись на ворожі інтернет-ресурси ще на початку року та почала розміщувати там інформацію з орієнтовними геолокаціями ЗСУ на території регіону.
На підставі зібраних доказів інформаторці пред'явлено звинувачення за частиною 2 статті 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване розповсюдження інформації про рух, переміщення чи розміщення Збройних сил України в умовах воєнного стану).
В цей час вона перебуває під вартою, і розслідування продовжується. За вчинені дії їй загрожує до 8 років ув'язнення.
Про це повідомила СБУ.
Її основним завданням було встановлення координат вогневих позицій ствольної та реактивної артилерії Збройних сил України, включно з артилерійськими системами HIMARS. Також інформаторка цікавилася напрямками польотів військової авіації та маршрутами руху важкої бронетехніки українських військ.
За даними слідства, жінка проводила розвідувальну діяльність на території свого місця проживання, на околицях міста Костянтинівка. Вона спостерігала за переміщенням військової техніки ЗСУ та збирала інформацію, вдаючи, що веде побутові бесіди зі знайомими.
Отримані дані передавалися в чотири телеграм-канали, які були створені російськими спецслужбами для моніторингу розташування українських збройних сил.
Співробітники Служби безпеки задокументували дії інформаторки та затримали її у місці проживання. У неї вилучили мобільний телефон, який вона використовувала для передачі розвідданих агресору.
Розслідування встановило, що жінка почала підписуватись на ворожі інтернет-ресурси ще на початку року та почала розміщувати там інформацію з орієнтовними геолокаціями ЗСУ на території регіону.
На підставі зібраних доказів інформаторці пред'явлено звинувачення за частиною 2 статті 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване розповсюдження інформації про рух, переміщення чи розміщення Збройних сил України в умовах воєнного стану).
В цей час вона перебуває під вартою, і розслідування продовжується. За вчинені дії їй загрожує до 8 років ув'язнення.
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