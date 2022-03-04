СБУ затримала громадянина РФ, який розшукується Інтерполом

Контррозвідка СБУ викрила громадянина Російської Федерації, який перебуває в міжнародному розшуку за вчинення тяжких злочинів у складі ОЗГ.
Згідно з базою даних Генерального секретаріату Інтерполу, громадянин РФ перебуває в розшуку з грудня 2020 року, повідомляє пресслужба СБУ.
Згідно з базою даних Генерального секретаріату Інтерполу, громадянин РФ перебуває в розшуку з грудня 2020 року, повідомляє пресслужба СБУ.
Затриманий вже притягувався до кримінальної відповідальності в Україні за вчинення тяжких злочинів.
Суд обрав підсудному запобіжний захід у вигляді тимчасового арешту. Очікується надходження матеріалів щодо його екстрадиції для притягнення до кримінальної відповідальності.
Заходи із затримання проводилися під процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури.
Суд обрав підсудному запобіжний захід у вигляді тимчасового арешту. Очікується надходження матеріалів щодо його екстрадиції для притягнення до кримінальної відповідальності.
Заходи із затримання проводилися під процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури.
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