СБУ затримала громадянина РФ, який розшукується Інтерполом

20:31 04 червень Київ, Україна





Згідно з базою даних Генерального секретаріату Інтерполу, громадянин РФ перебуває в розшуку з грудня 2020 року, повідомляє пресслужба СБУ.



Контррозвідка СБУ викрила громадянина Російської Федерації, який перебуває в міжнародному розшуку за вчинення тяжких злочинів у складі ОЗГ.Згідно з базою даних Генерального секретаріату Інтерполу, громадянин РФ перебуває в розшуку з грудня 2020 року, повідомляє пресслужба СБУ.

Затриманий вже притягувався до кримінальної відповідальності в Україні за вчинення тяжких злочинів.



Суд обрав підсудному запобіжний захід у вигляді тимчасового арешту. Очікується надходження матеріалів щодо його екстрадиції для притягнення до кримінальної відповідальності.



Заходи із затримання проводилися під процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури.