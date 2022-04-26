СБУ затримала голову Вознесенського району за підозрою у зраді

11:30 26 квітня Київ, Україна

У Миколаївській області голові Вознесенського району повідомлено про підозру у державній зраді.

Про це повідомляє пресслужба управління СБУ у Миколаївській області.



Спецслужба затримала голову ОТГ Вознесенського району при передачі неправомірної вигоди начальнику відділу призову Вознесенського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки за ухвалення рішення про мобілізацію раніше пошкодженого транспортного засобу, який перебуває на балансі у ОТГ та його подальше списання нібито за участь у бойових діях.

"Під час розслідування встановлено, що голова ОТГ під час окупації частини Вознесенського району надавав окупантам відомості про розташування позицій ЗСУ на території Вознесенського району Миколаївської області, а також дав згоду на співпрацю з представником рф у проведенні підривної діяльності проти України", - йдеться у повідомленні.

В цей час зловмисник повідомлений про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України.



Нагадаємо, в Миколаївській області прокурор "зливав" окупантам інформацію про ЗСУ, паролі на блок-постах та обстріли.