СБУ затримала голову Вознесенського району за підозрою у зраді

У Миколаївській області голові Вознесенського району повідомлено про підозру у державній зраді.
Про це повідомляє пресслужба управління СБУ у Миколаївській області.
Спецслужба затримала голову ОТГ Вознесенського району при передачі неправомірної вигоди начальнику відділу призову Вознесенського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки за ухвалення рішення про мобілізацію раніше пошкодженого транспортного засобу, який перебуває на балансі у ОТГ та його подальше списання нібито за участь у бойових діях.
Спецслужба затримала голову ОТГ Вознесенського району при передачі неправомірної вигоди начальнику відділу призову Вознесенського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки за ухвалення рішення про мобілізацію раніше пошкодженого транспортного засобу, який перебуває на балансі у ОТГ та його подальше списання нібито за участь у бойових діях.
В цей час зловмисник повідомлений про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, в Миколаївській області прокурор "зливав" окупантам інформацію про ЗСУ, паролі на блок-постах та обстріли.
Нагадаємо, в Миколаївській області прокурор "зливав" окупантам інформацію про ЗСУ, паролі на блок-постах та обстріли.
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