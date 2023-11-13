СБУ затримала двох поплічників агресора, які «полювали» на Patriot

12:32 13 листопада Київ, Україна

СБУ затримала двох осіб, які збирали розвіддані про дислокацію Сил оборони України та наслідки повітряних атак росії по Києву та Черкасам, а також фіксували дані про розташування ППО, у тому числі систем Patriot.

Зловмисників було затримано, одного з них якраз напередодні виїзду в країну-агресор, повідомляє пресслужба СБУ.



За даними слідства, одного з фігурантів найбільше цікавили орієнтовні координати базування систем української ППО, зокрема, зенітно-ракетних комплексів Patriot.



Також зловмисники виїжджали на місця повітряних ударів агресора та фотографували там наслідки ворожих прильотів. Приховані фотографії робили з різних ракурсів та прив'язкою до місцевості.



Встановлено, що після ракетної атаки росії по Черкасах 21 вересня цього року жінка зробила приховані фото пошкодженої будівлі в центрі міста та переслала їх своєму спільнику, громадянину росії, який проживає в Києві.

За наявними даними, після отримання «звіту» з уточнювальними відомостями про наслідки ураження киянин намагався виїхати до росії. Поїздку планував через територію ЄС як особа непризовного віку.



Втім, співробітники СБУ викрили плани зловмисника та затримали його після того, як він уже придбав квитки до однієї з європейських країн.



Як встановило розслідування, затриманим виявився доктор філософії, колишній викладач одного із чернігівських закладів вищої освіти. 2015 року він виїжджав до тимчасово окупованого Криму, де отримав російський паспорт.



Незабаром він повернувся до Києва, а вже після початку повномасштабного вторгнення росії почав потай відстежувати місця базування Сил оборони в столиці.

Під час обшуків у приміщеннях фігурантів було виявлено:

заборонену символіку країни-агресора;

сувенірну продукцію з фотографіями путіна;

паспорт громадянина рф;

мобільні телефони.

Слідчі Служби безпеки кваліфікували протиправні дії затриманих за двома статтями Кримінального кодексу України.



Зловмисникам загрожує до 8 років ув'язнення.