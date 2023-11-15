СБУ затримала доцента харківського університету за співпрацю з росією

Служба безпеки України затримала 49-річного доцента одного із харківських університетів. За даними слідства, його дистанційно завербувала російська розвідка після початку повномасштабного вторгнення. Чоловіка підозрюють у державній зраді.
Про це повідомив речник СБУ Харківщини Владислав Абдула.
За інформацією слідства, підозрюваний передавав російському ГРУ текстові повідомлення через месенджер та за допомогою позначок на електронних картах.
Підозрюваний також передавав російському куратору інформацію про пересування Сил оборони та розміщення оборонних фортифікаційних укріплень у Харкові, повідомляє пресслужба прокуратури Харківщини.
Підозрюваний також передавав російському куратору інформацію про пересування Сил оборони та розміщення оборонних фортифікаційних укріплень у Харкові, повідомляє пресслужба прокуратури Харківщини.
У ході обшуків у його квартирі вилучили мобільний телефон та комп'ютерну техніку з доказами співробітництва з рф.
За даними облпрокуратури, суд узяв підозрюваного під варту без права внесення застави.
За даними облпрокуратури, суд узяв підозрюваного під варту без права внесення застави.
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