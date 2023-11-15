СБУ затримала доцента харківського університету за співпрацю з росією

"Серед основних завдань російського агента була фіксація наслідків ракетних та артилерійських ударів по одному з оборонних підприємств Харківщини. Також він відстежував маршрути переміщення підрозділів ЗСУ та локації логістичних складів, у тому числі з боєприпасами та амуніцією українських воїнів. Ще одним його завданням було відстеження діяльності іноземних волонтерських організацій на території Харкова", - йдеться у повідомленні.