СБУ затримала доцента харківського університету за співпрацю з росією

11:49 15 листопада Київ, Україна

Служба безпеки України затримала 49-річного доцента одного із харківських університетів. За даними слідства, його дистанційно завербувала російська розвідка після початку повномасштабного вторгнення. Чоловіка підозрюють у державній зраді.
 
Про це повідомив речник СБУ Харківщини Владислав Абдула.
"Серед основних завдань російського агента була фіксація наслідків ракетних та артилерійських ударів по одному з оборонних підприємств Харківщини. Також він відстежував маршрути переміщення підрозділів ЗСУ та локації логістичних складів, у тому числі з боєприпасами та амуніцією українських воїнів. Ще одним його завданням було відстеження діяльності іноземних волонтерських організацій на території Харкова", - йдеться у повідомленні.
За інформацією слідства, підозрюваний передавав російському ГРУ текстові повідомлення через месенджер та за допомогою позначок на електронних картах.

Підозрюваний також передавав російському куратору інформацію про пересування Сил оборони та розміщення оборонних фортифікаційних укріплень у Харкові, повідомляє пресслужба прокуратури Харківщини.
"За завданням росіянина підозрюваний зібрав і направив дані про політичну позицію своїх колег - окремих викладачів харківського вишу ", - йдеться у повідомленні.
У ході обшуків у його квартирі вилучили мобільний телефон та комп'ютерну техніку з доказами співробітництва з рф.

За даними облпрокуратури, суд узяв підозрюваного під варту без права внесення застави.