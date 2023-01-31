СБУ затримала депутата «ОПЗЖ», який працював на російську розвідку у східних регіонах України

10:01 31 січня Київ, Україна

Співробітники СБУ затримали російського агента, який фіксував наслідки "прильотів" та відправляв "звіти" окупантам, зловмисником виявився депутат Сіверської міської ради від забороненої в Україні партії «ОПЗЖ»

З жовтня 2022 року він збирав розвіддані про дислокацію підрозділів Сил оборони на території Бахмутського району.



Також він передавав координати місцевих об'єктів критичної інфраструктури, зокрема, енергогенеруючих підприємств. За цими даними окупанти проводили прицільні ракетні удари по українських містах.



Російський агент фіксував наслідки "прильотів" та відправляв "звіти". Зловмисник "погорів" на спробі чергової передачі агресору закритих відомостей.



За даними слідства, депутат був завербований представником російської військової розвідки.



На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру. Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.