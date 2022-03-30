СБУ затримала бійця з диверсійного угруповання "Німця"

17:54 05 листопада Київ, Україна

На Луганщині співробітниками СБУ затримано давно розшукуваного диверсанта . Чоловік був у розшуку більше шести років. Належить він до терористичного угруповання "Бергмана".



Про це повідомили в пресцентрі СБУ.



У повідомленні зазначається: "За даними попереднього слідства, в червні-липні 2014 житель Сіверськодонецька входив до складу диверсійної "групи Бергмана" ("Німця"). Правоохоронці задокументували, що саме це угруповання підірвало п'ять мостів в Луганській і Донецькій областях, ще чотири - замінували.

Протягом 2018-2020 років оперативники СБ України затримали учасників групи і у взаємодії з Нацполіцією ліквідували кілька закладених ними схронів.



Співробітники спецслужби встановили, що зловмисник планує прибути на Луганщину в особистих справах, і затримали його після приїзду в Україну.



Колишньому бойовику повідомлено про підозру у вчиненні злочину, він знаходиться під арештом.



Досудове розслідування здійснюється слідчими Національної поліції під процесуальним керівництвом Луганської обласної прокуратури.