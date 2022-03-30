СБУ затримала бійця з диверсійного угруповання "Німця"

На Луганщині співробітниками СБУ затримано давно розшукуваного диверсанта. Чоловік був у розшуку більше шести років. Належить він до терористичного угруповання "Бергмана".
Про це повідомили в пресцентрі СБУ.
У повідомленні зазначається: "За даними попереднього слідства, в червні-липні 2014 житель Сіверськодонецька входив до складу диверсійної "групи Бергмана" ("Німця"). Правоохоронці задокументували, що саме це угруповання підірвало п'ять мостів в Луганській і Донецькій областях, ще чотири - замінували.
Протягом 2018-2020 років оперативники СБ України затримали учасників групи і у взаємодії з Нацполіцією ліквідували кілька закладених ними схронів.
Співробітники спецслужби встановили, що зловмисник планує прибути на Луганщину в особистих справах, і затримали його після приїзду в Україну.
Колишньому бойовику повідомлено про підозру у вчиненні злочину, він знаходиться під арештом.
Досудове розслідування здійснюється слідчими Національної поліції під процесуальним керівництвом Луганської обласної прокуратури.
Співробітники спецслужби встановили, що зловмисник планує прибути на Луганщину в особистих справах, і затримали його після приїзду в Україну.
Колишньому бойовику повідомлено про підозру у вчиненні злочину, він знаходиться під арештом.
Досудове розслідування здійснюється слідчими Національної поліції під процесуальним керівництвом Луганської обласної прокуратури.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі