СБУ затримала блогера за оприлюднення відеообстрілу росіянами Бурштинської ТЕС

16:30 20 жовтня Київ, Україна





Про це повідомила прес-служба



Чоловік зняв на відео наслідки попадань ракет по об'єкту критичної інфраструктури та розмістив його у своєму телеграм-каналі. Відео підхопив телеграм-канал, що має мільйонну аудиторію. За сім хвилин результати обстрілу вже демонстрували російські пропагандисти.



У СБУ ще раз нагадали, що соцмережі моніторять не лише російські блогери, а й кадрові військові. Вони враховують інформацію з відкритих джерел під час планування подальших дій.



Блогер, про якого йдеться, не є коригувальником і не має наміру сприяти ворогові, наголосили в СБУ. Після спілкування зі спецслужбою Служба безпеки України затримала блогера , який оприлюднив відео наслідків обстрілу росіянами Бурштинської ТЕС в Івано-Франківській області.Про це повідомила прес-служба СБУ Чоловік зняв на відео наслідки попадань ракет по об'єкту критичної інфраструктури та розмістив його у своєму телеграм-каналі. Відео підхопив телеграм-канал, що має мільйонну аудиторію. За сім хвилин результати обстрілу вже демонстрували російські пропагандисти.У СБУ ще раз нагадали, що соцмережі моніторять не лише російські блогери, а й кадрові військові. Вони враховують інформацію з відкритих джерел під час планування подальших дій.Блогер, про якого йдеться, не є коригувальником і не має наміру сприяти ворогові, наголосили в СБУ. Після спілкування зі спецслужбою

він усвідомив, що відео влучення можуть бути використані росією для коригування точності ударів.

Нагадаємо, що 19 жовтня росіяни завдали ракетного удару по Бурштинській ТЕС, внаслідок чого на електростанції виникла пожежа. Вперше росіяни вдарили ракетами ТЕС 10 жовтня, потрапивши у розподільний пристрій.



Останнім часом російська армія посилила ракетні удари по Україні та намагається знищити енергетичну інфраструктуру країни.