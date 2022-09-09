СБУ затримала агентів росії, які працювали над запуском російського медіацентру на півдні України

20:18 09 вересня Київ, Україна





Про це повідомив представник



За його словами, основним завданням медіацентру було поширення на території регіону прокремлівської пропаганди через телеграм-канали, програми онлайн-телебачення та радіомовлення. Правоохоронці затримали агентів росії, які працювали над запуском мобільного центру інформаційних диверсій "Таврія" на півдні України.Про це повідомив представник СБУ Артем Дехтяренко.За його словами, основним завданням медіацентру було поширення на території регіону прокремлівської пропаганди через телеграм-канали, програми онлайн-телебачення та радіомовлення.

“Ці ресурси повинні використовуватися для виправдання агресії росії та поширення дезінформації про ситуацію на фронті. Встановлено, що ворожий проєкт мав діяти під виглядом так званого медіацентру "Таврія" та охоплювати аудиторію Одеської, Миколаївської, Херсонської, Запорізької, Дніпропетровської областей та тимчасово окупованого Криму", - наголосив представник СБУ.

Дехтяренко наголосив, що надалі ворог планував розширити деструктивний контент і на Кіровоградську область.

"За даними слідства, до організації інформаційно-підривної діяльності причетні двоє мешканців Києва, які потрапили в поле зору спецслужб росії завдяки публічній підтримці агресії проти України. Один із ворожих агентів на початку вторгнення передавав своєму російському куратору інформацію про дислокацію сил оборони у Києві”, – уточнив він.

Потім, як додає представник СБУ, підозрюваний отримав нове завдання: розробити план створення прокремлівського медіацентру. До цієї діяльності він залучив свого спільника, який у свою чергу сформулював концепцію та алгоритм реалізації проєкту "Таврія".



Обом чоловікам повідомили про підозру у колабораційній діяльності, а одного з них також підозрюють у державній зраді.