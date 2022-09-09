СБУ затримала агентів росії, які працювали над запуском російського медіацентру на півдні України

Правоохоронці затримали агентів росії, які працювали над запуском мобільного центру інформаційних диверсій "Таврія" на півдні України.
Про це повідомив представник СБУ Артем Дехтяренко.
За його словами, основним завданням медіацентру було поширення на території регіону прокремлівської пропаганди через телеграм-канали, програми онлайн-телебачення та радіомовлення.
Про це повідомив представник СБУ Артем Дехтяренко.
За його словами, основним завданням медіацентру було поширення на території регіону прокремлівської пропаганди через телеграм-канали, програми онлайн-телебачення та радіомовлення.
Дехтяренко наголосив, що надалі ворог планував розширити деструктивний контент і на Кіровоградську область.
Потім, як додає представник СБУ, підозрюваний отримав нове завдання: розробити план створення прокремлівського медіацентру. До цієї діяльності він залучив свого спільника, який у свою чергу сформулював концепцію та алгоритм реалізації проєкту "Таврія".
Обом чоловікам повідомили про підозру у колабораційній діяльності, а одного з них також підозрюють у державній зраді.
Обом чоловікам повідомили про підозру у колабораційній діяльності, а одного з них також підозрюють у державній зраді.
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