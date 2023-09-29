СБУ затримала агентку ФСБ, яка організувала атаки на українські збройні сили

11:31 29 вересня Київ, Україна

Служба безпеки України успішно затримала на "гарячому" ще одну агентку ФСБ, яка брала участь у коригуванні повітряних атак окупантів по позиціях українських сил оборони на Донеччині.



Головними цілями цієї агентки були підрозділи Збройних сил України, які були задіяні в контрнаступальних операціях у районі Бахмута. Зловмисниця передала російській стороні інформацію про вісім місць знаходження українських військ, які рухалися у напрямку фронту.



Однак, завдяки оперативній роботі співробітників Служби безпеки, цю агентку було розкрито на початковому етапі своєї злочинної діяльності. Це дозволило своєчасно попередити командування ЗСУ про потенційні загрози.



В результаті було вжито заходів щодо забезпечення безпеки українських захисників у зазначеному напрямку, і сама російська агентка була затримана при спробі передачі нових розвідданих контррозвідникам.



За інформацією слідства, мешканку міста Торецьк було завербовано російською спецслужбою на початку цього року. Для залучення її до співпраці з ворожими силами було використано ще одну зрадницю, представницю окупаційного "управління ФСБ в ДНР", подругу російського агента.



За вказівками останньої, агентка сама фіксувала військові об'єкти на території міста та його околиць, передаючи інформацію через "зв'язного" в месенджері і видаляючи повідомлення з телефону після відправки.



Затриманій висунуто звинувачення у державній зраді згідно з частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України. В цей час вона перебуває під вартою і може бути засуджена до довічного ув'язнення.