СБУ затримала агента, який збирав розвідувальні дані про військові об'єкти

Служба безпеки України (СБУ) повідомила про затримання агента Головного управління генерального штабу ЗС росії (ГРУ), який збирав розвідувальні дані про військові об'єкти та системи протиповітряної оборони в Україні.
Мешканцю тимчасово окупованої частини Херсонщини, який підтримав загарбників, було запропоновано співпрацю з російською розвідкою через месенджер.
За вказівкою ГРУ агент переселився до Черкаської області, де збирав інформацію про місця розташування військових сил та критичну інфраструктуру.
Він передавав отримані дані окупантам із використанням електронних геолокацій та фотографій.
Затримання відбулося під час фотофіксації українського об'єкту та передачі звіту до російської розвідки.
Агенту висунуто звинувачення в держзраді, і йому загрожує довічне позбавлення волі. Розслідування продовжується.
Мешканцю тимчасово окупованої частини Херсонщини, який підтримав загарбників, було запропоновано співпрацю з російською розвідкою через месенджер.
За вказівкою ГРУ агент переселився до Черкаської області, де збирав інформацію про місця розташування військових сил та критичну інфраструктуру.
Він передавав отримані дані окупантам із використанням електронних геолокацій та фотографій.
Затримання відбулося під час фотофіксації українського об'єкту та передачі звіту до російської розвідки.
Агенту висунуто звинувачення в держзраді, і йому загрожує довічне позбавлення волі. Розслідування продовжується.
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