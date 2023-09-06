СБУ затримала агента-снайпера ФСБ: спроба замаху на командування ЗСУ у Запоріжжі

11:43 01 вересня Київ, Україна

Контррозвідка Служби безпеки України (СБУ) успішно затримала агента-снайпера ФСБ, який готувався до замаху на командування Збройних сил України (ЗСУ) у Запоріжжі.



Затримання двох організаторів ворожої групи, що передували цій події, призвели до виявлення та арешту їхнього спільника. Зброю та боєприпаси було виявлено у його власній квартирі, приховані під ліжком 6-річної дочки.



Слідство виявило, що четвертим учасником агентурної мережі ФСБ був мешканець обласного центру, колишній військовий, який мав навички стрільби зі снайперської гвинтівки "Винторез" для безшумної стрільби. Ця зброя виробляється в росії і застосовується переважно спецзагоном цієї країни.



За даними слідства, саме з використанням "Винтореза" "Фантом" планував вчинити замах на командування бойових підрозділів ЗСУ, які діють на передовій на південному фронті.



Російські "куратори" планували забезпечити ворожого снайпера засобами ураження, для цього вони збиралися організувати схованку.



Після ліквідації інших членів агентурної групи представник ФСБ, відомий як "Фантом", знову з'явився на радарі українських спецслужб.



Під час закритого зв'язку він передав своєму агенту нове завдання: коригувати ворожий удар по фронтових позиціях Збройних сил України (ЗСУ) із застосуванням російських вогнеметних систем "Солнцепек".



Щоб зібрати розвідувальні дані про місцезнаходження українських захисників, "Фантом" спробував використати своїх знайомих із фронтових районів області.



Завдяки багатоетапній спецоперації, співробітники Служби безпеки затримали російського агента і тим самим запобігли ворожому удару, що планувався, по передових підрозділах ЗСУ.



Під час обшуку за місцем проживання затриманого було вилучено понад пів тисячі набоїв різного калібру, включаючи патрони 308 Win, призначені для стрільби зі снайперських гвинтівок.



На підставі зібраних доказів, фігуранту буде пред'явлено звинувачення за двома статтями Кримінального кодексу України:

Стаття 115, частина 3 (замах на вбивство).

Стаття 263, частина 1 (незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами чи вибуховими речовинами).

Також розглядається питання щодо додаткової кваліфікації його дій за статтею 111, частина 2 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. У разі визнання винним йому загрожує довічне ув'язнення.