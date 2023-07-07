СБУ затримала агента росії, який проникнув на оборонний завод у Кіровоградській області

Контррозвідка Служби безпеки провела багатоступінчасту спеціальну операцію в Кіровоградській області, під час якої було затримано агента ФСБ, який отримав завдання проникнути на місцеве оборонне підприємство та збирати секретну інформацію про ремонт військової техніки Збройних сил України.
Агентові вдалося отримати посаду завгоспу кілька тижнів тому, після чого він негайно приступив до збору розвідувальних даних на користь росії. Проте СБУ ретельно документувала кожний його крок.
Насамперед агент намагався визначити точну кількість та типи іноземного озброєння, які проходили обслуговування на базі української оборонної компанії.
Контррозвідники Служби безпеки затримали фігуранта під час спроби прихованого фотографування секретних документів.
Слідством було встановлено, що місцевий житель став поплічником ворожої ФСБ задовго до початку повномасштабного вторгнення росії. Він потрапив на радари російських спецслужб під час свого тривалого перебування на території росії, де працював на різних підприємствах.
Пізніше його було переведено в режим очікування та направлено до України, де його активували після початку повномасштабного вторгнення.
Агенту наказувалося передавати секретні дані через один з месенджерів.
У разі успішного виконання ворожих завдань, російська спецслужба обіцяла допомогти йому виїхати до росії та отримати громадянство країни-агресора.
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили обвинуваченому про підозру у державній зраді згідно зі статтею 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
Зраднику було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості застави. Розслідування продовжується з метою встановлення всіх обставин злочину. За фактом злочину йому загрожує довічне ув'язнення.
Агентові вдалося отримати посаду завгоспу кілька тижнів тому, після чого він негайно приступив до збору розвідувальних даних на користь росії. Проте СБУ ретельно документувала кожний його крок.
Насамперед агент намагався визначити точну кількість та типи іноземного озброєння, які проходили обслуговування на базі української оборонної компанії.
Контррозвідники Служби безпеки затримали фігуранта під час спроби прихованого фотографування секретних документів.
Слідством було встановлено, що місцевий житель став поплічником ворожої ФСБ задовго до початку повномасштабного вторгнення росії. Він потрапив на радари російських спецслужб під час свого тривалого перебування на території росії, де працював на різних підприємствах.
Пізніше його було переведено в режим очікування та направлено до України, де його активували після початку повномасштабного вторгнення.
Агенту наказувалося передавати секретні дані через один з месенджерів.
У разі успішного виконання ворожих завдань, російська спецслужба обіцяла допомогти йому виїхати до росії та отримати громадянство країни-агресора.
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили обвинуваченому про підозру у державній зраді згідно зі статтею 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
Зраднику було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості застави. Розслідування продовжується з метою встановлення всіх обставин злочину. За фактом злочину йому загрожує довічне ув'язнення.
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