СБУ затримала агента ГРУ, який брав участь у координації удару рф по Харкову

11:44 07 листопада Київ, Україна

Кіберфахівці Служби безпеки України затримали агента головного управління генштабу збройних сил росії, відомого як ГРУ, який брав участь у координації ракетного удару росії по Харкову 6 жовтня цього року.



Про це повідомила пресслужба Служби безпеки України.



Внаслідок цієї ракетної атаки, в якій окупанти застосували ракети типу "Іскандер", двоє мирних жителів, включно з 10-річним хлопчиком, загинули, а безліч цивільних осіб отримали поранення. Були також значні руйнування та пошкодження кількох житлових будинків у центрі Харкова.



Розслідування показало, що російський агент передав окупантам електронні координати цілей з детальною інформацією про місцевість. Виявилося, що агентом був чоловік, який працював майстром на місцевому підприємстві, що спеціалізується на будівництві автошляхів та мостів. Вербування агента проводилось російською спецслужбою через месенджер Telegram.

Агент під виглядом робочих відряджень фіксував місце розташування та пересування українських збройних сил на території регіону та передавав цю інформацію російському ГРУ через "зв'язкового", який перебував у тимчасово окупованій частині східної України. Цей "зв'язковий" виявився колишнім лідером терористичної організації "ЛНР" на прізвисько "Шаман", який раніше був оголошений підозрюваним Службою безпеки України.



У ході обшуків у затриманого було виявлено:

4 мобільні телефони та 7 SIM-карток різних мобільних операторів з доказами листування з агресорами;

банківські картки, на які перераховувалися "зарплати" від російського ГРУ;

понад 10 тисяч доларів, одержаних незаконним шляхом.

На основі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили підозру агенту за статтею 111 частина 2 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).



На цей момент він перебуває під вартою, і розслідування продовжується для встановлення всіх обставин цього злочину. За такі дії агенту загрожує довічне ув'язнення.