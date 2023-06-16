СБУ затримала агента ФСБ, який шпигував за Збройними силами України

"Він потрапив у поле зору агресора через свої повторювані антиукраїнські коментарі в одному з прокремлівських каналів у Telegram. Для виконання завдань ФСБ зрадник самостійно здійснював виїзди на місцевість та приховано спостерігав за місцями базування Збройних сил України. З метою збереження конспірації, російський агент створив кілька анонімних акаунтів у Telegram, через які передавав розвідувальну інформацію своїм іноземним контактам", - уточнили в СБУ.