СБУ затримала агента ФСБ, який шпигував за Збройними силами України

У Дніпропетровській області Служба безпеки України (СБУ) успішно затримала агента Федеральної служби безпеки (ФСБ), який займався шпигунством за центрами підготовки Збройних сил України (ЗСУ) до контрнаступу.
Інформація про це надійшла від пресслужби СБУ.
За повідомленням, агент Федеральної служби збирав розвідувальні дані про місцезнаходження українських військових сил у районах Дніпра, Кам'янського та Новомосковська. Його основним завданням було отримання інформації про військові полігони та тренувальні центри, де проводиться підготовка підрозділів ЗСУ.
Головною метою було встановлення приблизного чисельного складу особового складу та військової техніки українських військ, які готуються до можливого перекидання на передову. За кожне виконане завдання агент отримував грошову винагороду від свого керівника у ФСБ, яка перераховувалася на його банківську картку.
Повідомляється, що виявлений ворожий агент - це 42-річний місцевий житель, який два місяці тому був завербований спецслужбами росії та діяв під кодовим ім'ям "Геральт".
Інформація про це надійшла від пресслужби СБУ.
За повідомленням, агент Федеральної служби збирав розвідувальні дані про місцезнаходження українських військових сил у районах Дніпра, Кам'янського та Новомосковська. Його основним завданням було отримання інформації про військові полігони та тренувальні центри, де проводиться підготовка підрозділів ЗСУ.
Головною метою було встановлення приблизного чисельного складу особового складу та військової техніки українських військ, які готуються до можливого перекидання на передову. За кожне виконане завдання агент отримував грошову винагороду від свого керівника у ФСБ, яка перераховувалася на його банківську картку.
Повідомляється, що виявлений ворожий агент - це 42-річний місцевий житель, який два місяці тому був завербований спецслужбами росії та діяв під кодовим ім'ям "Геральт".
Затриманий агент перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув'язнення за державну зраду, здійснену за умов воєнного стану.
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