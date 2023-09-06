СБУ затримала агента ФСБ, який планував ракетний удар по Укрзалізниці

12:30 06 вересня Київ, Україна

Служба безпеки України зірвала плани агента ФСБ, який готував ракетний удар по ключовому об'єкту "Укрзалізниці" у Хмельницькій області.

Про це повідомляє пресслужба СБУ



Для цього фігурант намагався встановити GPS-трекер біля завчасно визначеної окупантами цілі. За сигналами "маячка" ворог планував скоригувати свої ракети для ураження інфраструктурного об'єкта.

У разі успішного виконання ворожого завдання російський агент сподівався отримати грошову винагороду від свого куратора по ФСБ. Гроші мали надійти фігуранту на його банківську картку.

Проте співробітники СБУ зірвали плани загарбників та затримали їхнього поплічника на спробі встановлення електронного пристрою.



За даними слідства, затриманим виявився мешканець Славути, якого навесні цього року дистанційно завербував кадровий співробітник кримського управління ФСБ.



Під час обшуку за місцем проживання затриманого виявлено ноутбук, банківські картки, мобільні телефони та SIM-картки з доказами злочинних дій.



Слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).



Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув'язнення.