СБУ затримала агента ФСБ, який коригував повітряні атаки в Харківській області

16:44 19 жовтня Київ, Україна





Діючи за вказівкою окупантів, агент потай фіксував наслідки російських повітряних атак на об'єкти в Україні, переважно цікавлячись можливими вогневими пошкодженнями місцевих заводів оборонно-промислового комплексу.



Відомості про координати об'єктів у Харківській області та інші дані агент пересилав своєму контролюючому офіцеру з ФСБ через месенджери. Для маскування свого зв'язку з агресором агент використовував сім-карти російських мобільних операторів і реєстрував на них анонімні акаунти. Служба безпеки України (СБУ) затримала агента ФСБ, який коригував російські повітряні атаки по об'єктах військової та промислової інфраструктури в Харківській області. Цього російського агента спіймали "на гарячому" під час дорозвідки місць повітряних нальотів в обласному центрі.Діючи за вказівкою окупантів, агент потай фіксував наслідки російських повітряних атак на об'єкти в Україні, переважно цікавлячись можливими вогневими пошкодженнями місцевих заводів оборонно-промислового комплексу.Відомості про координати об'єктів у Харківській області та інші дані агент пересилав своєму контролюючому офіцеру з ФСБ через месенджери. Для маскування свого зв'язку з агресором агент використовував сім-карти російських мобільних операторів і реєстрував на них анонімні акаунти.

За виконані завдання агент отримував "грошову винагороду", яка переказувалась на його криптогаманець.



Розвіддані, зібрані агентом, були призначені окупантам для планування нових ракетних та дронових ударів у прикордонних районах України.



Слідство встановило, що цього співробітника місцевої фармацевтичної компанії було завербовано російською спецслужбою у березні поточного року. Він привернув увагу ФСБ як активний користувач прокремлівських телеграм-каналів, де він розміщував антиукраїнські повідомлення.

Цього агента ФСБ повідомили про підозру за статтею 111 частина 2 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Наразі затриманий перебуває під вартою і йому загрожує довічне ув'язнення.