СБУ заблокувала схему продажу підроблених сигарет і алкоголю з "ДНР"

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Правоохоронці вилучили сотні ящиків з підробленим алкоголем і сигаретами.



Співробітники СБУ заблокували нелегальний бізнес, учасники якого займалися завезенням контрафактної продукції, виготовленої в "ДНР".Правоохоронці вилучили сотні ящиків з підробленим алкоголем і сигаретами.

Про це в середу, 12 травня, повідомляє пресцентр СБУ.

"Оперативники спецслужби з'ясували, що зловмисники завозили продукцію, виготовлену в "ДНР" і в одній із сусідніх країн. Частина сигарет була невідомого походження. Товар зловмисники переправляли з тимчасово окупованої території", - йдеться в повідомленні СБУ.

Також наголошується, що за даними попереднього слідства, нелегальний бізнес організували п'ятеро жителів з Дніпропетровської та Донецької областей. Всього в угоді було задіяно понад 20 осіб.

"Для прикриття протиправної діяльності ділки використовували реквізити декількох ТОВ та ФОП. Контрафактну продукцію з підробленими марками акцизного податку організатори схеми реалізовували через мережу роздрібної торгівлі", - повідомляють правоохоронці.

Правоохоронці провели більше ніж 20 обшуків за місцями зберігання незаконних виробів, розташування офісних приміщень та проживання фігурантів справи в двох областях України.

"Під час слідчих дій вилучено: понад 250 ящиків з 125 тис. пачок сигарет; більше ніж 1 тис. пляшок контрафактного алкоголю; чорнові записи, 500 тис. грн готівкою", - уточнюють в СБУ.

У спецслужбі підкреслюють, що загальна вартість вилученої продукції становить понад 10 млн грн.



Тривають слідчі дії. Перевіряється інформація щодо збуту «товару» на території інших областей України.