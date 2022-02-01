СБУ заблокувала схему продажу підроблених сигарет і алкоголю з "ДНР"

Співробітники СБУ заблокували нелегальний бізнес, учасники якого займалися завезенням контрафактної продукції, виготовленої в "ДНР".
Правоохоронці вилучили сотні ящиків з підробленим алкоголем і сигаретами.
Правоохоронці вилучили сотні ящиків з підробленим алкоголем і сигаретами.
Про це в середу, 12 травня, повідомляє пресцентр СБУ.
Також наголошується, що за даними попереднього слідства, нелегальний бізнес організували п'ятеро жителів з Дніпропетровської та Донецької областей. Всього в угоді було задіяно понад 20 осіб.
Правоохоронці провели більше ніж 20 обшуків за місцями зберігання незаконних виробів, розташування офісних приміщень та проживання фігурантів справи в двох областях України.
У спецслужбі підкреслюють, що загальна вартість вилученої продукції становить понад 10 млн грн.
Тривають слідчі дії. Перевіряється інформація щодо збуту «товару» на території інших областей України.
Тривають слідчі дії. Перевіряється інформація щодо збуту «товару» на території інших областей України.
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