СБУ заблокувала поставки на підприємства РФ продукції військового призначення

17:57 06 квітень Київ, Україна

Контррозвідка СБУ в Харківській області заблокувала канал поставки в Російську Федерацію комплектувальних до військової техніки.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

"Зокрема, слідчі органів безпеки задокументували, що керівники низки харківських промислових підприємств, серед яких були і особи з громадянством РФ, налагодили на власних виробничих потужностях виготовлення систем кондиціонування для російської військової техніки", - йдеться в повідомленні.

Встановлено, що українська продукція була повним аналогом штатних російських систем кондиціонування, але кодифікована іншою номенклатурою для запобігання її ідентифікації як військової.

Зловмисники постачали кондиціонери як громадянську продукцію на підконтрольні їм підприємства в РФ. Там фахівці змінювали маркування та підробляли документи про нібито виготовлення продукції в Росії. Потім вона поставлялася на підприємства військово-промислового комплексу РФ.



Тривають слідчо-оперативні дії для встановлення і притягнення до кримінальної відповідальності всіх осіб, причетних до функціонування каналу.