СБУ заблокувала поставки на підприємства РФ продукції військового призначення

Контррозвідка СБУ в Харківській області заблокувала канал поставки в Російську Федерацію комплектувальних до військової техніки.
Про це повідомляє пресцентр СБУ.
Встановлено, що українська продукція була повним аналогом штатних російських систем кондиціонування, але кодифікована іншою номенклатурою для запобігання її ідентифікації як військової.
Зловмисники постачали кондиціонери як громадянську продукцію на підконтрольні їм підприємства в РФ. Там фахівці змінювали маркування та підробляли документи про нібито виготовлення продукції в Росії. Потім вона поставлялася на підприємства військово-промислового комплексу РФ.
Тривають слідчо-оперативні дії для встановлення і притягнення до кримінальної відповідальності всіх осіб, причетних до функціонування каналу.
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