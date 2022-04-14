СБУ заблокувала канал нелегального переміщення за кордон авіакомплектувальних

15:00 15 липня Київ, Україна

Співробітники Служби безпеки України затримали контрабандистів, які намагалися переправити в Російську Федерацію комплектувальні до штурмової авіації, що підлягають держекспортному контролю.

Про це повідомляє пресцентр СБУ



Правоохоронці затримали контрабандистів на території Харківської області за кілька метрів від державного кордону. Під час затримання у зловмисників виявили "вантаж" з запчастинами до ударного гелікоптера Мі-24.



Вилучені матеріали направлені на експертизу. Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії щодо встановлення всіх обставин правопорушення та притягнення до відповідальності причетних осіб.



Вирішується питання про повідомлення про підозру організатору контрабандного каналу та обрання йому запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.



