СБУ заблокувала канал контрабанди сигарет на вертольоті

19:44 20 травень Київ, Україна

Співробітники СБУ викрили міжрегіональну злочинну групу, учасники якої переправляли через кордон сигарети за допомогою вертольота.

Контрабандисти діяли на території Волині, повідомляє СБУ в четвер, 20 травня.

Організатори придбали в одній зі східних областей України вертоліт Robinson r-44. У квітні 2021 року ділки закінчили облаштування вертольота під контрабандні перевезення. Вертоліт перетинав кордон на низькій висоті, щоб не бути запеленгованим прикордонниками. Його приховували в замаскованих ангарах.

Зловмисників затримали в районі Ковеля під час чергової спроби переміщення 15,2 тисячі пачок сигарет українського виробництва. Крім товару, у ділків вилучили сам вертоліт і мікроавтобус, все загальною вартістю майже $85 тисяч.