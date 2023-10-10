СБУ заблокувала ще три схеми ухилення від мобілізації

15:51 10 жовтня Київ, Україна

Голова райвідділу соцзахисту Львівської міської ради допомагала ухилянтам виїхати з України, використовуючи фіктивні довідки про здоров'я.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Для реалізації угоди вона залучила своїх спільників із місцевої медико-соціальної експертної комісії. Правоохоронці затримали чиновницю у серпні 2022 року «на гарячому» під час передачі клієнту «проплачених» ним фальшивих документів.



На підставі зібраних СБУ доказів суд визнав зловмисницю винною за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) та призначив їй 7 років в'язниці.



Крім того, військова контррозвідка Служби безпеки затримала ще двох організаторів «схем ухилянтів» у Черкаській області та у Хмельницькому.





Фігурантки пропонували військовозобов'язаним своє сприяння, щоб уникнути призову з подальшою втечею до Євросоюзу за підробленими документами про «погане» здоров'я.

Вартість таких послуг складала від 4 до 10 тисяч доларів США. Сума залежала від терміновості підготовки фальшивки та виїзду за кордон.

Так, у Хмельницькому: затримано робітницю місцевої аптеки, яка під виглядом побутових розмов з покупцями, підшукувала охочих «увернутися» від мобілізації. Після того, як фігурантка знаходила «клієнта», вона зверталася до свого колишнього чоловіка, який працював у облвійськкоматі та підробляв документи для ухилянтів.