СБУ заблокувала два міжнародні канали контрабанди продукції «Apple»

17:32 14 липня Київ, Україна

Для ухилення від сплати обов'язкових митних платежів ділки переправляли вантаж з цифровим обладнанням відомих брендів під виглядом відправлень з особистими речами.

Про це повідомляє пресцентр СБУ

"Співробітники СБУ викрили два міжнародні канали нелегальної переправки в Україну цифрового обладнання відомих брендів. Ділки намагалися приховано завезти через митний пост «Бориспіль» партію гаджетів на понад 30 млн грн", - говориться в повідомленні.

Під час слідчих дій правоохоронці виявили в "посилках" контрабандистів понад 4700 одиниць ексклюзивної цифрової техніки, а також партію брендових ювелірних виробів.

Крім того, у відправленнях контрабандистів виявлено незадекларовані 168 упаковок кальянного тютюну і 715 кг тютюнових сумішей.

Встановлено, що зловмисники налагодили канали незаконного переміщення в Україну електронних товарів і тютюнових виробів з країн Близького Сходу і ЄС. Для прикриття протиправної діяльності вони вносили в товаросупровідні документи неправдиві відомості про найменування вантажу.



В рамках кримінального провадження проводяться слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення та притягнення до відповідальності осіб, причетних до незаконної діяльності.