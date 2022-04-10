СБУ заблокувала два міжнародні канали контрабанди продукції «Apple»

Для ухилення від сплати обов'язкових митних платежів ділки переправляли вантаж з цифровим обладнанням відомих брендів під виглядом відправлень з особистими речами.
Про це повідомляє пресцентр СБУ.
Під час слідчих дій правоохоронці виявили в "посилках" контрабандистів понад 4700 одиниць ексклюзивної цифрової техніки, а також партію брендових ювелірних виробів.
Крім того, у відправленнях контрабандистів виявлено незадекларовані 168 упаковок кальянного тютюну і 715 кг тютюнових сумішей.
Встановлено, що зловмисники налагодили канали незаконного переміщення в Україну електронних товарів і тютюнових виробів з країн Близького Сходу і ЄС. Для прикриття протиправної діяльності вони вносили в товаросупровідні документи неправдиві відомості про найменування вантажу.
В рамках кримінального провадження проводяться слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення та притягнення до відповідальності осіб, причетних до незаконної діяльності.
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